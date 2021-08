Spadkobierca Samsunga zwolniony warunkowo z więzienia

Lee wyszedł na wolność w piątek, przed obchodzonym 15 sierpnia Dniem Wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. W przeszłości władze wydawały przy tej okazji decyzje o ułaskawieniach. Jak podaje Reuters, po wyjściu z więzienia udał się prosto do siedziby Samsunga.

Wnuk założyciela Samsunga i faktycznie kierujący tym koncernem Jay Y. Lee siedział w więzieniu od 18 stycznia. Wtedy sąd w Seulu skazał go na 2,5 roku za łapownictwo. Sprawa dotyczyła afery korupcyjnej z udziałem między innymi byłej prezydent Korei Południowej Park Guen-hye.

Lee został oskarżony o przekazanie 43 mld wonów, czyli ok. 38 mln dolarów, fundacjom non-profit zarządzanym przez przyjaciółkę byłej prezydent Korei Płd. Park Guen-hye, w zamian za wsparcie polityczne. Miało ono dotyczyć poparcia dla kontrowersyjnej fuzji Samsunga, dzięki której Lee został szefem potężnego konglomeratu.

Możliwość warunkowego zwolnienia Lee wywołała w ostatnim czasie ożywioną debatę w Korei Południowej. Organizacje obywatelskie opublikowały oświadczenie, w którym przekonywały, że byłoby to sprzeczne z kampanią antykorupcyjną obecnego rządu prezydenta Mun Dze Ina. Twierdziły również, że mogłoby to utrudnić inne postępowania toczące się przeciwko wiceprezesowi Samsunga. Jednak z sondażu opinii publicznej wynika, że ponad 70 proc. mieszkańców kraju opowiadała się za wypuszczeniem Lee z więzienia. Grupa Samsung i Koreańska Izba Handlu i Przemysłu (KCCI) domagały się warunkowego zwolnienia lub prezydenckiego aktu łaski. Ich zdaniem pomoże to Lee skupić się na zarządzaniu największym konglomeratem biznesowym w kraju.