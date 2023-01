Samochody elektryczne nie będą wpuszczane na prom. Jest decyzja armatora

Bez samochodów elektrycznych na pokładzie promu

Decyzja norweskiego armatora związana jest z ryzykiem, jakie w razie wybuchu pożaru na promie mogą powodować samochody elektryczne. Akumulator takiego auta ma palić się w tak wysokiej temperaturze, że gaszenie powstałego pożaru jest niezwykle trudne, co może zagrażać ludziom znajdującym się na statku.

- Ewentualny pożar w samochodach elektrycznych, hybrydowych lub wodorowych będzie wymagał zewnętrznych działań ratowniczych i może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się na pokładzie oraz statków. Bezpieczeństwo traktujemy poważnie i jest to oczywiście ryzyko, którego w żadnym wypadku nie jesteśmy skłonni podejmować - powiedział Martini, cytowany przez branżowy portal TradeWinds.

Trudne do ugaszenia pożary

W zeszłym roku na pokładzie promu płynącego z Emden w Niemczech do Davisville w Kanadzie doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęło prawie 4 tys. aut. Na pokładzie znajdowały się samochody elektryczne, które uniemożliwiały służbom ratunkowym podjęcie skutecznych działań. Ostatecznie ewakuowano 22 członków załogi i czekano, aż pożar ugasi się sam. Nie wiadomo, czy to zdarzenie było bezpośrednią przyczyną przeprowadzenia analizy ryzyka dla firmy Havila Kystruten, ale od tego czasu w branży wzrosły obawy o bezpieczeństwo przewozu pojazdów elektrycznych, hybrydowych i wodorowych.