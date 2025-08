Ponad milion wiernych. Papież apeluje słowami Jana Pawła II

Milion wiernych na papieskiej mszy na Tor Vergata w Rzymie Źródło: Reuters

Msza rozpoczęła się o godzinie 9. Uczestniczy w niej ponad milion wiernych ze 146 państw świata, w tym około 20 tysięcy Polaków. To największe wydarzenie Roku Świętego 2025 i pierwsze wielkie spotkanie nowego papieża z młodym pokoleniem katolików. W koncelebrze mszy jest 20 kardynałów, 450 biskupów z całego świata i 7 tysięcy księży.

Po przyjeździe rano na teren kampusu Leon XIV objechał go w papamobile, witając się z młodzieżą, która spędziła tam deszczową noc po sobotnim czuwaniu modlitewnym. W trakcie przejazdu papamobile młodzi ludzie rzucali w kierunku samochodu chorągiewki i pluszowe zabawki. Przed mszą Leon XIV zwrócił się w kilku językach do młodzieży i wyraził nadzieję, że wszyscy odpoczęli. Na błoniach powiewają flagi z całego świata, także polskie.

W Rzymie obecna jest delegacja młodych osób z Korei Południowej, gdzie w 2027 roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży, zapowiedziane jeszcze przez papieża Franciszka.

Włoska prasa ocenia, że niespełna trzy miesiące po wyborze papież z USA zjednał sobie młodzież. W komentarzach wiele jest nawiązań do Światowych Dni Młodzieży z Janem Pawłem II w 2000 roku w tym samym miejscu. "La Repubblica" podkreśliła, że w sobotę entuzjazm był taki sam, jak ćwierć wieku temu podczas spotkania z polskim papieżem, wtedy już 80-letnim i chorym.

Leon XIV: jesteśmy jak źdźbło trawy

W homilii wygłoszonej po włosku, hiszpańsku i angielsku Leon XIV powiedział nawiązując do ludzkiego życia, że "kruchość jest częścią cudu, jakim jesteśmy".

- Pomyślmy o symbolu trawy: czyż kwitnąca łąka nie jest piękna? Oczywiście, jest delikatna, złożona z cienkich, wrażliwych źdźbeł, podatnych na wyschnięcie, wyginanie i złamanie, ale jednocześnie natychmiast zastępowana przez inne, które wyrastają po nich. Te pierwsze zaś hojnie stają się pożywieniem i nawozem dla następnych, gdy obumierają w ziemi. Tak właśnie żyje pole, nieustannie się odnawiając, a nawet podczas mroźnych miesięcy zimowych, kiedy wszystko zdaje się milczeć, jego energia tętni pod ziemią i przygotowuje się do wybuchu tysiącem kolorów na wiosnę - mówił Leon XIV.

- Drodzy przyjaciele, także i my tacy jesteśmy: do tego jesteśmy stworzeni. Nie do życia, w którym wszystko jest oczywiste i niezmienne, ale do egzystencji, która nieustannie odradza się w darze, w miłości. W ten sposób nieustannie dążymy do czegoś więcej, czego żadna rzeczywistość stworzona nie może nam dać - wyjaśnił.

Papież mówił, że pragnienie to jest tak wielkie i palące, że "żadne napoje tego świata nie są w stanie go ugasić". - W obliczu tego pragnienia nie oszukujmy naszego serca, próbując je ugasić nieskutecznymi zamiennikami. Raczej wysłuchajmy go. Uczyńmy z niego stołek, na który możemy się wspiąć, aby jak dzieci, na palcach, wyjrzeć przez okno spotkania z Bogiem. Jak pięknie jest w wieku dwudziestu lat otworzyć przed nim na oścież swoje serce, pozwolić mu wejść, aby następnie wyruszyć z nim ku odwiecznym przestrzeniom nieskończoności - mówił.

Przywołał również słowa wypowiedziane przez papieża Franciszka w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży, że "każdy jest wezwany do zmierzenia się z wielkimi pytaniami, na które nie ma odpowiedzi uproszczonej lub niezwłocznej, ale które zachęcają do odbycia podróży, do przezwyciężenia siebie, wyjścia poza swoje ograniczenia, do oderwania się, bez którego nie ma lotu".

Leon XIV apeluje słowami Jana Pawła II

- W minionych dniach przeżyliście wiele pięknych doświadczeń. Spotkaliście się z rówieśnikami pochodzącymi z różnych stron świata, należącymi do różnych kultur. Wymienialiście się wiedzą, dzieliliście się oczekiwaniami, prowadziliście dialog z miastem poprzez sztukę, muzykę, informatykę i sport - mówił papież.

Powiedział także młodzieży, że nadzieją jest Jezus. - To on, jak mówił święty Jan Paweł II, "wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego, by dążyć do doskonalenia samych siebie i społeczeństwa, czyniąc je bardziej ludzkim i braterskim" - podkreślił Leon XIV, cytując słowa polskiego papieża ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w tym samym miejscu w sierpniu 2000 roku.

- Dążcie do tego co wspaniałe, do świętości, gdziekolwiek jesteście. Nie zadowalajcie się czymś mniejszym. Wtedy każdego dnia będziecie widzieli, jak wzrasta w was i wokół was, światło Ewangelii - dodał papież. Na koniec zaapelował do młodzieży: - Zarażajcie wszystkich, których spotkacie, swoim entuzjazmem i świadectwem waszej wiary.

