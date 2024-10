958 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W Bratysławie poinformowano, że do ukraińskich żołnierzy dotarł konwój z amunicją artyleryjską zakupioną dzięki publicznej zbiórce. Zainicjowano ją po tym, jak rząd Roberta Ficy odrzucił udział w czeskiej inicjatywie amunicyjnej. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) unieruchomił rosyjski trałowiec Aleksander Obuchow, który stacjonował w Bałtijsku w obwodzie królewieckim na Mierzei Wiślanej i miał pełnić służbę bojową. Okręt został trafiony w kanał gazowy, co spowodowało przedostanie się wody do silnika. Jednostka została wysłana do naprawy - poinformował HUR na Telegramie.