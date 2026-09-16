Świat Seria zabójstw kobiet. Ciała ofiar były nagie Oprac. Ewa Żebrowska |

RPA. Policja na miejscu odnalezienia ciała zamordowanej kobiety Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Policja w Republice Południowej Afryki bada sprawę zabójstw siedmiu kobiet, których ciała znaleziono w obszarze metropolitalnym Ekurhuleni i w jego okolicy, na wschód od Johannesburga. Odkryć dokonano w ciągu dwóch miesięcy, ostatniego we wtorek.

W sobotę służby zidentyfikowały jedną z ofiar jako Elizabeth Moselakgomo. Trzy dni wcześniej kobieta zaginęła podczas joggingu. Zniknięcie zgłosiła służbom jej córka.

Co wiadomo o ofiarach

To przede wszystkim kobiety w wieku od 20 do 40 lat. Do tej pory udało się zidentyfikować tylko dwie. Jak podaje Reuters, powołując się na policję, ciała były nagie lub częściowo nagie. Widoczne są ślady przemocy seksualnej.

Służby sprawdzają obecnie różne hipotezy: czy zabójstwa te są ze sobą powiązane, czy stoi za nimi jeden sprawca czy grupa osób.

RPA. Działania służb na miejscu odnalezienia ciała kobiety Źródło zdjęcia: Reuters

Motyw działania sprawcy lub sprawców pozostaje nieznany. W związku z pierwszym odkrytym ciałem zatrzymano jedną osobę, która obecnie przebywa w areszcie. - Na razie nie stwierdzono powiązań - przekazała podczas konferencji prasowej rzeczniczka policji RPA, Athlenda Mathe. - To nie jest dochodzenie, które można prowadzić w pośpiechu, jest ono dość złożone. Dotyczy wielu zamordowanych kobiet - podkreśliła.

Prezydent kraju zabrał głos

Seria makabrycznych odkryć wywołała niepokój wśród mieszkańców. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa zapewnił, że państwo wykorzysta wszystkie dostępne środki, by wyjaśnić okoliczności śmierci kobiet. - Nasze organy ścigania działają w trybie pilnym, aby ustalić fakty, zapewnić bezpieczeństwo lokalnym społecznościom oraz postawić sprawcę lub sprawców przed wymiarem sprawiedliwości - oświadczył.

Policja zaapelowała, by kobiety unikały samotnych spacerów czy biegania po "odludnym terenie", zwłaszcza w okolicach Kempton Park, położonego w niedalekiej odległości od międzynarodowego lotniska. To tam znaleziono niedawno ciało jednej z kobiet.

Przemoc wobec kobiet w RPA

Przemoc wobec kobiet pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów społecznych Republiki Południowej Afryki, mimo wieloletnich deklaracji władz dotyczących walki z tym zjawiskiem. Według oficjalnych danych kraj należy do państw o najwyższym wskaźniku zabójstw na świecie. Średnio dochodzi tam do około 60 morderstw dziennie.

Do sprawy odniosła się również Południowoafrykańska Komisja ds. Równości Płci. "Te przypadki pokazują, że kobiety w RPA nadal żyją w rzeczywistości, w której zwykła swoboda przemieszczania się może stać się kwestią życia i śmierci" - podkreślono w oświadczeniu cytowanym przez BBC. Komisja zwróciła uwagę, że żadna kobieta nie powinna każdego dnia zastanawiać się, czy bieganie, spacer czy powrót do domu nie zakończą się tragedią.