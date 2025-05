Ciała trojga policjantów znalezione w rzece

Powodzie w RPA Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

W rzece Hennops w RPA odnaleziono ciała trojga młodych policjantów. Funkcjonariuszy poszukiwano od niemal tygodnia, początkowo podejrzewano, że zostali porwani. Razem z nimi odnaleziono ciała dwóch innych osób.

Kluczowe fakty: Poszukiwania trojga policjantów było z uwagą śledzone przez media w całym kraju.

Samochód, którym podróżowali, nie został jak dotąd odnaleziony.

"Nosili odznakę z dumą i służyli z odwagą i zaangażowaniem", podkreśla lokalna policja.

Jak podała policja z RPA (SAPS), funkcjonariusze 20-letnia Boipelo Senoge, 24-letni Cebekhulu Linda i 30-letnia Keamogetswe Buys po raz ostatni widziani byli 23 kwietnia na stacji benzynowej niedaleko Johannesburga. Podróżowali białym samochodem z prowincji Wolne Państwo do prowincji Limpopo. Jeszcze tego samego dnia zgłoszono ich zaginięcie, a niedługo później rozpoczęto poszukiwania.

Ciała policjantów w rzece

Po sześciu dniach akcji poszukiwawczej ich ciała odnaleziono we wtorek około 70 km od Johannesburga w rzece Hennops w mieście Centurion. Wraz z nimi odkryto też szczątki dwóch innych osób - jedną z nich był pracownik posterunku policji w Lyttelton, zaś drugiej nie udało się jeszcze zidentyfikować.

Nie znaleziono samochodu, którym troje policjantów podróżowało, ale natrafiono na elementy, które mogę pochodzić z zaginionego pojazdu. Niedaleko rzeki odkryto także samochód należący do znalezionego w rzece pracownika posterunku w Lyttelton.

"Nosili odznakę z dumą"

Nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci wszystkich pięciu osób. Wyjaśnić to ma trwające dochodzenie, w trakcie którego ustalone mają zostać także okoliczności zaginięcia funkcjonariuszy. Policja początkowo informowała, że prowadzi dochodzenie w kierunku możliwego porwania. We wtorek przekazała jednak, że nie może wykluczyć także innych scenariuszy.

BBC zauważa, że poszukiwania policjantów były od niemal tygodnia uważnie śledzone przez opinię publiczną, a po odnalezieniu ciał bliscy zmarłych zgromadzili się nad rzeką ze świecami, by uczcić ich pamięć.

Policjanci, których ciała odnaleziono w rzece Źródło: SA Police Service/X

"Strata posterunkowych Buys, Senoge i Lindy to nie tylko druzgocący cios dla SAPS, ale też znacząca strata dla RPA. Byli to młodzi funkcjonariusze, którzy nosili odznakę z dumą i służyli z odwagą i zaangażowaniem. Ich odejście pozostawia pustkę, która będzie głęboko odczuwalna" - przekazała policja.