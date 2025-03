Rozejm i wsparcie. Ustalenia Ukrainy i USA

Rubio: zawieziemy tę ofertę Rosjanom

Rubio: prezydenci Ukrainy i USA polecili urzędnikom podpisanie umowy surowcowej

Jeszcze przed pojawieniem się wspólnego oświadczenia o przebiegu rozmów mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. - Mogę zapewnić was i wszystkich tutaj obecnych, a także naród amerykański, że wiadomości, które dotarły do nas ze spotkania w ciągu dnia i o których poinformowano prezydenta, są pozytywne. To spotkanie było produktywne - przekazała dziennikarzom.

Szef MSZ Ukrainy o możliwym rozejmie: nie oznacza zamrożonego konfliktu

Po rozmowach do wspólnego oświadczenia odniósł się szef dyplomacji Ukrainy i członek ukraińskiej delegacji Andrij Sybiha. - We wspólnym oświadczeniu mowa jest o tymczasowym wstrzymaniu ognia na ograniczony czas 30 dni, i to tylko w przypadku zgody ze strony Rosji. Strona amerykańska będzie teraz rozmawiać z Rosjanami na temat ich gotowości lub niegotowości do zakończenia wojny. Dlaczego tak ważne jest właśnie tymczasowe zawieszenie broni? Ponieważ w żadnym wypadku nie oznacza ono zamrożonego konfliktu. Chodzi jedynie o próbę rozpoczęcia drogi do zakończenia wojny w sprawiedliwy sposób. To także krok, który pokazuje, kto tak naprawdę jest zainteresowany pokojem - przekazał Sybiha.