Świat Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nagranie Oprac. Kuba Koprzywa |

Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nagranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Dziś rano rosyjski dron uderzył w czterokondygnacyjny budynek szkoły w jednej z dzielnic Kijowa" - poinformował Butenko. Przekazał, że po ataku wybuchł pożar. "W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał" - dodał ukraiński minister.

Rosyjski atak na szkołę w Kijowie Źródło zdjęcia: Reuters

Rosyjski atak na szkołę w Kijowie. Nagranie

Butenko ocenił, że "to cyniczny terror". "Placówki oświatowe stały się dla Rosji jednym ze stałych celów. Ostatnio praktycznie codziennie pod ostrzałem jest przedszkole, szkoła, szkoła zawodowa, uniwersytet lub instytucja naukowa" - napisał.

Agencja Reuters opublikowała nagranie z momentu ataku. Widać na nim, jak po uderzeniu drona w górę wzbija się kula ognia, po czym ze szkoły unosi się dym.

Według policji w chwili ataku w schronie ukryło się ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły.

Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że w ostatnim czasie doszło do co najmniej czterech ataków na placówki oświatowe. 28 września rosyjski dron uderzył w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Zginęły tam dwie osoby, a kilka zostało rannych, między innymi były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymyr Horbulin.

25 września miał miejsce atak dronowy na liceum w miejscowości Iwankiw w obwodzie kijowskim. 21 września w następstwie rosyjskich ostrzałów uszkodzone zostały Zaporoski Uniwersytet Narodowy i Sumski Uniwersytet Narodowy. 2 września w wyniku ataku odrzutowych dronów ucierpiała siedziba Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych w centrum Kijowa.