Rosjanie ostrzelali most niedaleko Odessy. Jest nagranie

Agencja Reuters, która opublikowała nagranie, podała, że zweryfikowała lokalizację, w której zostało wykonane wideo, dopasowując budynki, most i szyldy firm do zdjęć archiwalnych oraz satelitarnych. Zaznaczyła jednak, że nie udało się potwierdzić daty nagrania.

Gubernator obwodu odeskiego, Oleh Kiper, przekazał w piątek na Telegramie, że siły rosyjskie zaatakowały most w mieście Majaki i poinformował, że w związku z tym zostaną uruchomione alternatywne trasy transportowe.

Atak rakietowy na region odeski

W piątek wieczorem siły rosyjskie przeprowadziły "zmasowany atak rakietami balistycznymi" na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformował szef administracji tego regionu Ołeh Kiper. Jak dodał, w wyniku ostrzału wroga zginęło co najmniej siedem osób, a 15 zostało rannych.

Wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba w odpowiedzi na piątkowy atak na region odeski wezwała społeczność międzynarodową do adekwatnej odpowiedzi i wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapewniła, że po zmasowanym rosyjskim ostrzale region odeski zostanie zabezpieczony wszystkimi niezbędnymi zasobami w celu utrzymania stabilności humanitarnej.