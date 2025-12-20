Logo strona główna
Świat

Rosjanie ostrzelali most niedaleko Odessy. Jest nagranie

2025-12-19T194308Z_2_LWD152219122025RP1_RTRWNEV_C_1522-UKRAINE-CRISIS-STRIKE-UGC-0008
Most w obwodzie odeskim zbombardowany przez siły rosyjskie
Źródło: Reuters
Siły rosyjskie ostrzelały most w mieście Majaki w obwodzie odeskim, o czym w piątek poinformował gubernator regionu. Na nagraniu z ataku, zarejestrowanym przez świadka zdarzenia, widać kłęby dymu unoszące się w oddali.

Agencja Reuters, która opublikowała nagranie, podała, że zweryfikowała lokalizację, w której zostało wykonane wideo, dopasowując budynki, most i szyldy firm do zdjęć archiwalnych oraz satelitarnych. Zaznaczyła jednak, że nie udało się potwierdzić daty nagrania.

Gubernator obwodu odeskiego, Oleh Kiper, przekazał w piątek na Telegramie, że siły rosyjskie zaatakowały most w mieście Majaki i poinformował, że w związku z tym zostaną uruchomione alternatywne trasy transportowe.

Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Afrykańscy najemnicy na froncie w Ukrainie. "To misja samobójcza"

Atak rakietowy na region odeski

W piątek wieczorem siły rosyjskie przeprowadziły "zmasowany atak rakietami balistycznymi" na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformował szef administracji tego regionu Ołeh Kiper. Jak dodał, w wyniku ostrzału wroga zginęło co najmniej siedem osób, a 15 zostało rannych.

Wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba w odpowiedzi na piątkowy atak na region odeski wezwała społeczność międzynarodową do adekwatnej odpowiedzi i wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko zapewniła, że po zmasowanym rosyjskim ostrzale region odeski zostanie zabezpieczony wszystkimi niezbędnymi zasobami w celu utrzymania stabilności humanitarnej.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: Reuters, PAP

UkrainaWojna w UkrainieRosja
