"Nabrzeża praktycznie puste". Rosjanie wywieźli swój sprzęt z syryjskiej bazy

Dziennikarz Radio Swoboda Mark Krutow w poniedziałek opublikował zdjęcia ukazujące nabrzeże portu Tartus w Syrii . "Duża ilość rosyjskiego sprzętu wojskowego zniknęła z syryjskiego portu Tartus wraz z wypłynięciem statku Sparta II, podczas gdy statek Sparta pozostaje w porcie. Najbliższy do niego obszar załadunkowy został gęsto wypełniony kontenerami" - zwrócił uwagę Krutow.

Portal Defense Express przypomniał, że statki Sparta i Sparta II należą do Oboronlogistiki, spółki powiązanej z rosyjskim ministerstwem obrony.

Cel numer jeden dla ukraińskich dronów morskich

"Możliwe opcje obejmują podróż powrotną na Morze Bałtyckie lub do potencjalnie nowej bazy w Libii - kraju, obecnie podzielonego na dwie części, któremu grozi wybuch wojny domowej" - napisał portal. Jak podkreślił, "jednocześnie opcja, w której Rosja próbowałaby przeprowadzić te statki przez cieśninę Bosfor i Morze Czarne do najbliższych swoich portów, na przykład Noworosyjska, jest więcej niż wątpliwa". "Pytanie nie brzmi, czy Turcja zdoła zablokować im przejście, ale czy staną się one celem numer jeden dla ukraińskich dronów morskich" - prognozował Defense Express.