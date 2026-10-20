Rosja zaatakowała statki handlowe w dwóch kluczowych portach
Rosja na cele ataków wybiera kluczowe dla ukraińskiego eksportu porty.
Według wtorkowego komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony zaatakowano trzy statki handlowe w porcie handlowym Reni na Dunaju oraz kolejny statek zmierzający do portu w Odessie. Jak dodano, celem uderzeń były również dwa centra logistyczne w mieście Chmielnicki na zachodzie Ukrainy.
Ataki w Kijowie
Rosja atakowała minionej nocy także Kijów. Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.
W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe.
Źródło: Reuters