Świat Rosja zaatakowała statki handlowe w dwóch kluczowych portach Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosyjski dron uderzył w supermarket w obwodzie odeskim Źródło wideo: Reuters

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Rosja na cele ataków wybiera kluczowe dla ukraińskiego eksportu porty.

Według wtorkowego komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony zaatakowano trzy statki handlowe w porcie handlowym Reni na Dunaju oraz kolejny statek zmierzający do portu w Odessie. Jak dodano, celem uderzeń były również dwa centra logistyczne w mieście Chmielnicki na zachodzie Ukrainy.

Źródło: Google Maps

Ataki w Kijowie

Rosja atakowała minionej nocy także Kijów. Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

#Київщина: внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Уночі ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району. pic.twitter.com/3y1acWjXd5 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 20, 2026 Rozwiń

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo wojskowe.