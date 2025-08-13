Viktor Orban na szczycie UE Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Węgierski premier regularnie wypowiada się krytycznie na temat wsparcia udzielanego broniącej się przed Rosją Ukrainie.

Orban skrytykował też UE za wykorzystywanie wojny na Ukrainie.

Moglibyśmy doprowadzić do upadku Ukrainy w jeden dzień - stwierdził.

Victor Orban zabrał głos w sprawie konfliktu, który destabilizuje europejską politykę. Powiedział we wtorek, że "Rosja wygrała wojnę, a Ukraina ją przegrała. Pytaniem otwartym pozostaje, kiedy i na jakich warunkach kraje zachodnie uznają ten fakt i jakie konsekwencje będzie to za sobą niosło" - cytuje dziennik "Nepszava".

W jego ocenie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znajduje się w trudnej sytuacji, a Ukraina nie kapituluje tylko dlatego, że otrzymuje europejską broń i wsparcie finansowe, podczas gdy amerykańska pomoc słabnie. "Wojna skończyłaby się dawno temu, gdyby to wsparcie ustało" - stwierdził węgierski przywódca.

Orban wskazał, kto wygrał wojnę

Jego zdaniem Europa lepiej dbałaby o swoje interesy, gdyby samodzielnie negocjowała z Rosją przyszłość kontynentu. Orban zaznaczył przy tym, że kluczową sprawą jest przywrócenie funkcjonowania handlu energią, ponieważ "polityki światowej nie należy interpretować na osi dobra i zła, ale w oparciu o równowagę sił" - powiedział Viktor Orban.

Premier Węgier skrytykował też UE za wykorzystywanie wojny na Ukrainie do "odbierania przez brukselskie instytucje uprawnień państw członkowskich". Odnosząc się do ewentualnego członkostwa Ukrainy w UE, powiedział, że "nigdy nie powinno ono zostać przyznane, bo interesy Węgier są temu wyraźnie przeciwne".

Premier Węgier o równowadze w Europie

Orban ocenił, że Ukraińcy odnoszą się do Węgier lekceważąco, ale wiedzą, że Budapeszt nie jest zainteresowany destabilizacją Ukrainy, ponieważ rozpadający się kraj sąsiedni stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony węgierskiej mniejszości. Zaznaczył, że Węgry potrzebują stabilnej, funkcjonującej Ukrainy, a Kijów tę sytuację wykorzystuje. "Moglibyśmy doprowadzić do upadku Ukrainy w jeden dzień. To po prostu nie leży w naszym interesie" – cytuje węgierskiego przywódcę dziennik "Nepszava".

