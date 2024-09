Prezydent Władimir Putin podpisał dekret o jesiennym poborze. Od 1 października do końca tego roku do armii ma trafić 133 tysiące rekrutów - poinformowały media w Rosji. Wcześniej szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kyryło Budanow stwierdził, że w przyszłym roku władze na Kremlu będą zmuszone przerwać wojnę z Ukrainą lub przeprowadzić nową mobilizację.

Niezależny kanał na Telegramie Astra odnotował, że "powołani do służby wojskowej jesienią, zgodnie z zapowiedzią sztabu generalnego, nie zostaną skierowani do udziału w specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie (propagandowy termin inwazji zbrojnej - red.)". "Putin mówił tak samo na początku wojny z Ukrainą, mimo to rosyjscy poborowi trafiali na front i ginęli w czasie walk" - napisała Astra. Niezależny portal Ważnyje Istorii stawia pytanie, czy rekruci trafią do obwodu kurskiego, gdzie trwają walki z siłami ukraińskimi.