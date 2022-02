Premier i przedstawiciele MSZ reagują na uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik 

Premier Mateusz Morawiecki w reakcji na decyzję Władimira Putina w sprawie uznania niepodległości separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy napisał, że to "akt agresji" przeciw temu krajowi. Wezwał do "zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie". Wiceszef MSZ Marcin Przydacz stwierdził, że jest "konieczna twarda i jednoznaczna reakcja Zachodu".

Morawiecki: akt agresji przeciwko Ukrainie

Do oświadczenia Putina odniósł się tuż po jego wystąpieniu Mateusz Morawiecki. "Decyzja o uznaniu samozwańczych 'republik' to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji" - napisał na Twitterze.