Przywódcy reagują na uznanie przez Rosję niepodległości separatystycznych republik 

Von der Leyen o "rażącym naruszeniu prawa międzynarodowego"

Morawiecki o "ostatecznym odrzuceniu dialogu"

"Decyzja o uznaniu samozwańczych 'republik' to ostateczne odrzucenie dialogu i rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To akt agresji przeciwko Ukrainie, który musi spotkać się z jednoznaczną odpowiedzią w postaci niezwłocznych sankcji" - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"To jedyny język jaki może zrozumieć Putin. Wzywam do zwołania pilnego posiedzenia Rady Europejskiej w tej sprawie" - dodał.

Johnson o możliwych sankcjach

Również brytyjski premier Boris Johnson ocenił, że decyzja Putina "to jawne naruszenie prawa międzynarodowego". - Jest to rażące naruszenie suwerenności i integralności Ukrainy. Jest to zaprzeczenie procesu mińskiego i porozumień mińskich i myślę, że jest to bardzo zły omen i bardzo mroczny znak. To kolejny sygnał, że sprawy zmierzają w złym kierunku - powiedział.