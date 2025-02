Przed rozmowami Rosja uwolniła kolejnego Amerykanina. "Gest dobrej woli"

Rosja uwolniła kolejnego Amerykanina, Kaloba Byersa Wayne'a, który został zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków - podał dziennik "New York Times". Jak zauważa gazeta, władze w Moskwie określiły to jako "gest dobrej woli" przed wtorkowym spotkaniem przedstawicieli USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej, które ma koncentrować się na odbudowie dwustronnych relacji państw.

W poniedziałek uwolniony został 28-letni Kalob Byers Wayne, który został aresztowany 7 lutego tego roku na lotnisku w Moskwie. Przybył tam ze swoją rosyjską narzeczoną. Po przesłuchaniu obojga, Amerykanina zatrzymano pod zarzutem posiadania niewielkiej ilości marihuany. Adwokaci Wayne'a argumentowali wtedy, że miał on jedynie niewielką ilość przepisanej przez lekarza substancji, jednak mimo to oskarżono go o przestępstwo narkotykowe, za które w Rosji grozi kara do 10 lat więzienia.