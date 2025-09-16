Ukraińskie dzieci w Rosji wysyłane na szkolenia wojskowe i do produkcji dronów

W nocy Rosjanie uderzyli rakietami i dronami w ukraińskie miasta. Władimir Putin kolejny raz zabił dzieci Źródło: Anna Czerwińska/Fakty po Południu TVN24

Jednym z następstw rosyjskiej inwazji na Ukrainę stało się przemieszczenie ukraińskich dzieci na tereny Rosji i Białorusi, gdzie poddawane są "reedukacji". Pierwszy raport, w którym podano, że sześć tysięcy ukraińskich dzieci zabrano do 43 obozów, został opublikowany dwa lata temu. Z najnowszego badania, upublicznionego 16 września przez Uniwersytet Yale, wynika, że znaleziono ponad 150 nowych lokalizacji. Reuters pisze, że są wysyłane na szkolenia wojskowe, do produkcji dronów lub na przymusową reedukację.

"To najwyższa opublikowana jak dotąd liczba miejsc, do których zabierane są dzieci z Ukrainy. W rzeczywistości jest prawdopodobnie wyższa, gdyż wiele lokalizacji jest nadal badanych przez HRL (Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Yale) i mogą istnieć kolejne, których jeszcze nie zidentyfikowano" – podano w raporcie, sfinansowanym przez Stany Zjednoczone, a zainicjowanym na prośbę Ukrainy.

Władze Ukrainy twierdzą, że Rosja deportowała lub przymusowo przemieściła ponad 19,5 tysiąca ukraińskich dzieci do Rosji i na Białoruś, łamiąc konwencje genewskie. W czerwcu Uniwersytet Yale oszacował, że ta liczba może być bliższa 35 tysięcy. Część z nich jest przewożona między lokalizacjami, podczas gdy inne otrzymują obywatelstwo rosyjskie i są kierowane do adopcji.

Co dzieje się z dziećmi po deportacji?

Według Yale od rozpoczęcia pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku ukraińskie dzieci przewieziono do miejsc w odległych od siebie lokalizacjach. Są wśród nich akademie kształcenia kadetów, baza wojskowa, placówki medyczne, obiekt religijny, szkoły średnie i uniwersytety, sierocińce, a przeważnie obozy i sanatoria.

Dzieci w wieku od ośmiu do 18 lat przechodziły reedukację obejmującą szkolenia wojskowe, udział w paradach i ćwiczeniach, montowanie dronów i innego sprzętu oraz naukę historii wojskowości. Brały też udział w zawodach strzeleckich, zawodach w rzucaniu granatem, uczyły się kierowania dronami oraz brały udział w szkoleniach taktycznych.

Rosja zaprzecza, by przemieszczała dzieci wbrew ich woli, i zapewnia, że ewakuuje osoby, które chcą opuścić teren walk. Naukowcy z Yale ocenili, że "Rosja uruchomiła na wielką skalę potencjalnie bezprecedensowy system reedukacji, szkolenia wojskowego i internatów mogących pomieścić przez długi czas dziesiątki tysięcy dzieci z Ukrainy".

