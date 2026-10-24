Świat Zderzenie samochodu i pociągu na rosyjskim Dalekim Wschodzie Anna Winiarska |

Żydowski Obwód Autonomiczny

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Do tragicznego wypadku doszło w sobotę na trasie kolejowej z Chabarowska w Kraju Chabarowskim do Błagowieszczeńska w obwodzie amurskim. O zdarzeniu poinformowały rosyjskie media.

Kierowca minibusa wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału zabraniającego wjazdu.

Maszynista pociągu użył hamulca bezpieczeństwa, nie zdołał jednak uniknąć zderzenia. Według wstępnych informacji w wypadku zginęło sześć osób z minibusa, a jeden z pasażerów odniósł obrażenia. Pasażerowie pociągu oraz maszynista nie ucierpieli - przekazały lokalne władze.