Zderzenie samochodu i pociągu na rosyjskim Dalekim Wschodzie
Do tragicznego wypadku doszło w sobotę na trasie kolejowej z Chabarowska w Kraju Chabarowskim do Błagowieszczeńska w obwodzie amurskim. O zdarzeniu poinformowały rosyjskie media.
Kierowca minibusa wjechał na przejazd kolejowy mimo sygnału zabraniającego wjazdu.
Maszynista pociągu użył hamulca bezpieczeństwa, nie zdołał jednak uniknąć zderzenia. Według wstępnych informacji w wypadku zginęło sześć osób z minibusa, a jeden z pasażerów odniósł obrażenia. Pasażerowie pociągu oraz maszynista nie ucierpieli - przekazały lokalne władze.
Źródło: PAP