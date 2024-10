Rosjanom coraz bardziej przeszkadza wojna. Sondaż

Grupa mieszkańców Rosji przekonanych, że inwazja ich kraju na Ukrainę przyniosła więcej szkód niż korzyści wzrosła do 47 procent, co jest najwyższym wskaźnikiem od początku agresji - odnotowało Radio Swoboda. W maju zeszłego roku odsetek takich osób stanowił 41 procent.

Kto nie popiera wojny

Wśród ankietowanych, którzy nie popierają inwazji zbrojnej, dominują kobiety, osoby do 24. roku życia, mieszkańcy dużych miast oraz osoby wyrażające pogląd, że kraj podąża w złym kierunku.

Więcej korzyści niż szkód przyniesionych przez wojnę dostrzegają głównie mężczyźni, osoby powyżej 55. roku życia, mieszkańcy Moskwy i ci, którzy sądzą, że ich kraj zmierza w dobrym kierunku. Za korzystne skutki uznają przyłączenie okupowanych terytoriów ukraińskich do Rosji (26 procent), ochronę mieszkańców Donbasu , Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej (24 procent), poprawę pozycji Rosji w świecie (16 procent).

Poparliby decyzję Putina o zakończeniu wojny

Jednocześnie maleje liczba Rosjan - wynika z badania - uważających, że wojna przebiega prawidłowo. W lutym tego roku odsetek takich osób stanowił 70 procent, obecnie - 60 procent. Niemal co czwarty ankietowany wyraża zdanie przeciwne.

W stosunku do badań w sierpniu wzrosła liczba osób opowiadających się za podjęciem negocjacji pokojowych (z 50 do 54 procent) i spadła liczba zwolenników kontynuowania działań wojennych (z 41 do 39 procent). 72 procent respondentów stwierdziło, że poparłoby decyzję Putina o zakończeniu wojny, lecz - jak podkreślono na stronie Centrum Lewady - gdyby warunkiem był zwrot okupowanych terytoriów Ukrainie, decyzję zaaprobowałoby 31 procent respondentów.