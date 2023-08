Media: "Generał Armagedon" zwolniony tajnym dekretem Putina

Dymisja generała Surowikina

O dymisji generała Surowikina poinformowała także rosyjska dziennikarka Ksenia Sobczak, według której został on zwolniony tajnym dekretem Putina już 18 sierpnia. Oficjalnie tego dokumentu nie opublikowano, ale dziennikarze portalu Ważnyje Istorii zauważyli, że w numeracji publicznych dekretów Putina rzeczywiście jest w tym czasie luka. O zwolnieniu Surowikina informowali też rosyjscy blogerzy wojskowi.

Z kolei portal RBK, powołując się na "źródło zaznajomione z sytuacją", twierdzi, że zwolnienie Surowikina ze stanowiska dowódcy WKS ma związek z podjęciem przez niego innej pracy. "Obecnie jest on na krótkim urlopie" – powiedział rozmówca RBK, nie przekazując jednak więcej informacji.

Generał Armagedon

Siergiej Surowikin, zwany przez media "Generałem Armagedonem", piastował stanowisko dowódcy Sił Powietrzno-Kosmicznych od 2017 roku. Jednocześnie od października 2022 do stycznia 2023 roku dowodził rosyjskimi wojskami na Ukrainie , po czym został zastępcą dowódcy tych wojsk.

W czerwcu, podczas próby puczu podjętej przez Grupę Wagnera, Surowikin opublikował nagranie, w którym wezwał najemników do powrotu do miejsc stacjonowania. Media donosiły wcześniej o związkach generała z dowódcą Grupy Wagnera, Jiewgienijem Prigożynem. Po tamtym puczu pojawiły się informacje o zatrzymaniu Surowikina, od tego czasu nie widziano go publicznie.