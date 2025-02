Rosyjskie ekipy ratownicze rozpoczęły przygotowania do usunięcia z mielizny chińskiego statku towarowego, który utknął 200 metrów od wybrzeża wyspy Sachalin - informują miejscowe władze w mediach społecznościowych. An Yang 2 przewoził 700 ton mazutu, 100 ton oleju napędowego i 1000 ton węgla - przekazał niezależny portal The Moscow Times. "W regionie wprowadzono stan podwyższonej gotowości" - poinformował gubernator obwodu sachalińskiego Walerij Limarenko.