Rosja. Amerykański dziennikarz zatrzymany w Jekaterynburgu, pisał o Grupie Wagnera

Rosyjskie agencje państwowe, a także niezależne media poinformowały o zatrzymaniu w Jekaterynburgu na Uralu dziennikarza "The Wall Street Journal". Evan Gershkovich pisał o firmie najemniczej Grupa Wagnera. Federalna Służba Bezpieczeństwa podała w komunikacie, że "zbierał dane stanowiące tajemnicę państwową".

Wcześniej rosyjscy niezależni dziennikarze relacjonowali, że korespondent moskiewskiego biura "The Wall Street Journal" przestał kontaktować się ze swoją redakcją po wyjeździe Jekaterynburga.

Gershkovich pojechał do tego miasta, by zbierać materiały do publikacji dotyczącej inwazji zbrojnej na Ukrainę i werbowaniu miejscowych mieszkańców w szeregi Grupy Wagnera.