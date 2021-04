Obrońcy Nawalnego przekazali informację na temat wyniku jego testu na koronawirusa

Protest przed kolonią karną

We wtorek zwolennicy Nawalnego zorganizowali protest przed kolonią karną, domagając się dopuszczenia do niego lekarza . Policja zatrzymała dziewięć osób, w tym współpracownicę Nawalnego Anastazję Wasiljewą, która jest szefową opozycyjnego związku zawodowego Sojusz Lekarzy. Potem wszystkich zatrzymanych wypuszczono.

Nawalny skarży się od dłuższego czasu na problemy ze zdrowiem - ból kręgosłupa i prawej nogi, a także na pozbawianie go snu. W nocy jest budzony przez funkcjonariusza służb więziennych, który co godzinę sprawdza, czy Nawalny, uznany za "więźnia skłonnego do ucieczki", jest na miejscu.

Jego żona, Julia Nawalna poinformowała we wtorek, że administracja kolonii karnej ucieka się do różnych sposobów szykanowania go podczas głodówki. Między innymi do kieszeni odzieży Nawalnego podrzucane są słodycze, a w miniony weekend w pomieszczeniach więźniów smażono mięso na specjalnie przyniesionej w tym celu płycie elektrycznej.