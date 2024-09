Putin zapowiada zmianę doktryny nuklearnej. "Nie musimy się tego bać, zrobimy to, co słuszne"

To jest po prostu kontynuacja bardzo nieodpowiedzialnego i niedopuszczalnego zachowania ze strony Putina, który pokazał swoje prawdziwe oblicze, że nie boi się grać w hazard nuklearny raz po raz - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, odnosząc się do zapowiedzi zmian w doktrynie nuklearnej Rosji. W podobnym tonie wypowiedział się szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken.

W środę na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Władimir Putin mówił o propozycjach zmian w doktrynie nuklearnej swego kraju. Chodzi o to, by agresja na Rosję ze strony jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, ale z udziałem lub wsparciem państwa nuklearnego, była uważana za ich wspólny atak na Federację Rosyjską.

KE: Putin nie boi się grać w hazard nuklearny

- To pasuje do schematu jego dotychczasowego zachowania, ujawniając jego prawdziwe oblicze podczas bardzo ważnego wydarzenia międzynarodowego na wysokim szczeblu, które odbywa się obecnie w Nowym Jorku - podkreślił Stano.

Minister obrony Niemiec: nie musimy się tego bać

W tej sprawie głos zabrał też minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który w czwartek przebywał w Wilnie. - To jest retoryka Putina, mówi głośno i rozpowszechnia swoje groźby. Nie musimy się tego bać. Zrobimy to, co uważamy za słuszne. On swoimi kanałami może rozpowszechniać pogróżki, ale nas to nie przestraszy - oznajmił.