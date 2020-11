Śmiertelnie pobity 31-latek, tłumy na ulicach Mińska

31-letni Białorusin, który w środę został pobity w Mińsku przez niezidentyfikowanych mężczyzn w maskach, zmarł w czwartek w szpitalu. Do zdarzenia doszło w znanej z protestów przeciw Alaksandrowi Łukaszence mikrodzielnicy miasta zwanej Placem Przemian. W czwartek wieczorem zebrały się tam tłumy ludzi, by oddać hołd zmarłemu.

Pobity na mikrodzielnicy nazywanej Placem Przemian

Według mieszkańców mikrodzielnicy, nazywanej potocznie Placem Przemian, nieznajomi mężczyźni w maskach przyjechali w środę wieczorem i zaczęli zdejmować wywieszone tam biało-czerwono-białe flagi używane przez środowiska opozycyjne. Kiedy 31-letni Raman Bandarenka coś do nich powiedział, został mocno popchnięty przez jednego z nich, a następnie był bity. W końcu wsadzono go do mikrobusa i zawieziono na komisariat.