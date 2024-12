"Proszę pani, co to za dziecko?". Pomyłka babci i panika w szkole

W Udine na północy Włoch babcia odebrała ze szkoły podstawowej obce dziecko zamiast swojego wnuka, a następnie zaprowadziła je na zajęcia do szkółki piłkarskiej. - Zmylił mnie kaptur chłopca - tłumaczyła.

Dziennik "Il Messaggero" podał, że przed szkołę przyszedł ojciec dziecka, a kiedy okazało się, że go nie ma, wybuchła panika. Mężczyzna podniósł alarm. Rozpoczęły się poszukiwania zaginionego chłopca.

"Okazało się, że doszło do absurdalnej pomyłki" - relacjonuje lokalne wydanie gazety. Odkrył ją trener klubu piłkarskiego dla dzieci, który nie rozpoznał przyprowadzonego przez babcię chłopca.

"Zmylił mnie kaptur"

- Proszę pani, co to za dziecko? - miał zapytać trener. Chłopiec, który został przyprowadzony na trening, nie należał do tego klubu.