Propozycja Trumpa i masa spekulacji. "Dawno nie spotkałem się z takim fake newsem"

Donald Trump chciałby przeniesienia do Egiptu i Jordanii mieszkańców Strefy Gazy. Pomysł skrytykowała Francja, a premier Albanii Edi Rama zaprzeczył spekulacjom izraelskich mediów, by jego kraj również miał przyjąć 100 tysięcy mieszkańców Strefy Gazy. "Absolutna nieprawda" - napisał Edi Rama. Głosu w sprawie do tej pory nie zabrał premier Izraela Benjamin Netanjahu, choć izraelskie media spekulują, że propozycje Trumpa mają mu pomóc.

Donald Trump powtórzył propozycję, by mieszkańcy Strefy Gazy zostali przeniesieni do Egiptu i Jordanii . Prezydent USA po raz pierwszy powiedział o planie tymczasowego lub długotrwałego przeniesienia w sobotę. Zaznaczył, że miałoby dotyczyć około półtora miliona zamieszkujących Strefę Gazy Palestyńczyków, którzy zostaliby relokowani na czas odbudowy zrujnowanego wojną terytorium.

Francja krytykuje propozycję Trumpa w sprawie mieszkańców Strefy Gazy

Francuskie MSZ oświadczyło we wtorek, że przymusowe przesiedlenie Palestyńczyków jest nie do przyjęcia. "To byłoby poważne naruszenie prawa międzynarodowego i destabilizująca region przeszkoda w doprowadzeniu do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie przez powstanie obok Izraela Państwa Palestyńskiego" - przekazał rzecznik resortu.