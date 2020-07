Brytyjska minister zaprasza obywateli Hongkongu. "Nie muszą mieć pracy przed przyjazdem"

Ścieżka do uzyskania pełnego brytyjskiego obywatelstwa przez prawie trzy miliony uprawnionych do tego Hongkończyków zostanie otwarta w styczniu 2021 roku. - Ubiegający się o obywatelstwo nie będą musieli mieć pracy, by przyjechać do Wielkiej Brytanii - oświadczyła szefowa brytyjskiego MSW Priti Patel.