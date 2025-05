Prezydent Serbii przerwał wizytę w USA. Trafił do szpitala

Szef brytyjskiego MSZ David Lammy na spotkaniu z prezydentem Serbii Aleksandarem Vučiciem (2.04.2025) Źródło: Reuters

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić przedwcześnie zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych, wrócił do kraju i trafił w sobotę do szpitala z powodu choroby. Według zapowiedzi Vuczić miał rozmawiać z Donaldem Trumpem, a później udać się do Rosji.

Kluczowe fakty: Vuczić składał wizytę w USA, gdzie spotkał się między innymi z byłym współpracownikiem Donalda Trumpa.

Prezydent Serbii zamierzał także przeprowadzić rozmowę z samym Trumpem.

W kwietniu Vuczić zapowiedział na 9 maja wizytę w Rosji, gdzie planował spotkać się z rosyjskim przywódcą, Władimirem Putinem.

Vuczić został przyjęty do szpitala Wojskowej Akademii Medycznej w Belgradzie - poinformowała agencja Tanjug. Prezydent poczuł się źle w trakcie wizyty w USA, w związku z czym zwrócił się o pomoc lekarską i po przeprowadzeniu badań podjął decyzję o powrocie do kraju.

Nadawca publiczny Serbii RTS zapowiedział, że szczegóły dotyczące zdrowia 55-letniego prezydenta zostaną ujawnione w najbliższych dniach.

Vuczić spotkał się w USA z byłym prawnikiem Donalda Trumpa Rudym Giulianim, a przed wyjazdem powiedział serbskim dziennikarzom, że planuje także rozmowę z prezydentem Donaldem Trumpem.

Prezydent Serbii planował wizytę w Rosji

Specjalny wysłannik Trumpa ds. misji specjalnych Richard Grenell na platformie X życzył Vucziciowi szybkiego powrotu do zdrowia i napisał: "żałuję, że nie zdążyłem się z nim spotkać". Grenell sprawował w czasie pierwszej kadencji Trumpa funkcję specjalnego wysłannika ds. dialogu Serbii i Kosowa.

Vuczić miał po wizycie w USA udać się do Rosji, gdzie - jak sam zapowiadał w kwietniu - planował spotkanie z Władimirem Putinem przy okazji udziału w defiladzie wojskowej 9 maja, gdy Rosja świętuje rocznicę pokonania Niemiec hitlerowskich w II wojnie światowej jako "dzień zwycięstwa".

