"To jest akt arogancji". Prezydent Kuby krytykuje decyzję Trumpa

"Prezydent Trump, w akcie arogancji i lekceważenia prawdy, właśnie przywrócił Kubie oszukańcze oznaczenie jako państwa sponsorującego terroryzm. Nie jest to zaskakujące" - napisał we wtorek na platformie X kubański prezydent. W jego ocenie celem Trumpa jest "dalsze wzmocnienie okrutnej wojny gospodarczej przeciwko Kubie w celu dominacji".

W kolejnym wpisie Diaz-Canel przypomniał, że Trump podczas swojej pierwszej kadencji nałożył blokadę gospodarczą na Kubę, co spowodowało niedobory towarów na wyspie. Wskazał również na doprowadzenie do migracji Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych.