Premier z wizytą w Kanadzie. Został zapytany o dyskryminację społeczności LGBTQ+

Premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z kanadyjskim premierem Justinem Trudeau w Toronto pytany był między innymi o prawa osób LGBTQ+ w Polsce. - W dużym stopniu popieramy rozwój rodzin i życia rodzinnego i czasami jest to źle rozumiane, jako wyraz dyskryminacji w stosunku do innych ludzi. I to nie ma miejsca - przekonywał. Trudeau mówił z kolei, że "zgłosił wyrazy niepokoju na temat stref wolnych od LGBTQ+". - Zawsze tak jak sprzymierzeńcy i przyjaciele będziemy rozmawiać - podkreślił.