Świat Satelity, biznes i cyfryzacja. Kluczowe punkty po rozmowach Tuska z premierem Indii Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Donald Tusk w Nowym Delhi o współpracy polsko-indyjskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Premier Donald Tusk rozpoczął swoją wizytę w Indiach. W stolicy kraju, Nowym Delhi, spotkał się w czwartek z premierem Narendrą Modim, z którym po rozmowach delegacji obu rządów wygłosił oświadczenie.

Narendra Modi powiedział, że "dzięki podniesieniu relacji Indii z Polską do rangi partnerstwa strategicznego" współpraca obu krajów przez ostatnie dwa lata "nabrała prędkości". - Przyjaźń polsko-indyjska nie jest oparta tylko na relacjach dyplomatycznych, ale także na naszym wspólnym podejściu do człowieczeństwa, serdeczności i współczucia wobec innych - zaznaczył.

Donald Tusk i Narendra Modi Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

"Nowe możliwości" w relacjach handlowych Polski i Indii

Szef indyjskiego rządu podkreślił, że "świat przechodzi dzisiaj czas niepewności i zmiany". - W takim czasie Indie i Polska pokazują się jako ważne centra technologii i innowacji. W zeszłym roku polskie PKB przekroczyło historyczną sumę. Pogratulowałem panu premierowi tego osiągnięcia. Indie również miały wzrost 7,8 procenta w ostatnim kwartale - stwierdził.

Premier Indii ocenił, że gospodarcza siła obu krajów prezentuje bardzo dużo możliwości w zakresie partnerstwa strategicznego, które wzmacnia umowa o wolnym handlu między UE a Indiami.

- Kiedy ta umowa zostanie wprowadzona, otworzy ona nowe możliwości dla eksportu maszyn, środków chemicznych i wielu innych produktów z Indii do Polski, a w obszarze zaawansowanej produkcji, przetwarzania żywności czy w obszarze biotech oraz mobilności pojawią się nowe inwestycje z Polski - powiedział Modi.

Szef indyjskiego rządu wyraził nadzieję, że Polska i Indie będą współpracować w celu stworzenia zaawansowanych łańcuchów dostaw. Wspomniał o stworzeniu nowego partnerstwa w obszarze "krytycznych surowców oraz gazyfikacji węgla" oraz o współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa.

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Modi mówił też, że "zarówno Polska, jak i Indie wierzą w zasadę nadrzędności prawa oraz demokracji", dlatego też należy wzmacniać instytucje, które wspierają rozwój w tym zakresie.

Donald Tusk i Narendra Modi Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

- Pamiętajmy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Będziemy wspierać każde dążenie w kierunku wypracowania pokoju - zadeklarował premier Indii.

Tusk: mamy bardzo ambitne plany

Premier Donald Tusk podkreślił, że fundamentem partnerstwa Polski i Indii są relacje gospodarcze. Zwrócił uwagę, że do Nowego Delhi przylecieli z nim przedstawiciele polskich firm. - To największa tego typu wizyta w historii naszych relacji - podkreślił. - Zapewniłem pana premiera i dziękuję za te same słowa od pana premiera, że będę osobiście patronował relacjom, kontaktom, współpracy polskich i indyjskich firm - dodał.

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- Mamy bardzo ambitne plany, nie tylko w tradycyjnych przemysłach, takich jak górnictwo, gazyfikacja węgla, stocznie i przemysł okrętowy, ale także mamy bardzo ambitne cele wspólne, jeśli chodzi o sektor kosmiczny, cyfryzację, satelity, nowoczesny przemysł zbrojeniowy - stwierdził premier Donald Tusk.

- Nasze drony były bardzo przydatne w ostatnim czasie i jestem przekonany, że zarówno współpraca satelitarna, jak i dotycząca dronów pomogła waszemu państwu w chwilach napięcia czy kryzysu - zwrócił się do swojego indyjskiego odpowiednika premier Tusk.

W 2022 roku Indie dokonały zakupu dronów Warmate, produkowanych przez polską Grupę WB. Bezzałogowce zostały wykorzystane przez indyjską armię w maju 2025 roku w konflikcie z Pakistanem. Tuż przed wizytą Donalda Tuska w Nowym Delhi indyjski portal NDTV podał, że tamtejsza armia przeprowadziła testy Warmate'ów na dużych wysokościach w górskim regionie Ladakh, położonym przy spornej granicy z Chinami. Podkreślono, że drony zostały zakupione w ramach "pilnego" zamówienia.

Szef polskiego rządu przypomniał o swojej planowanej wizycie w Bangalorze, gdzie weźmie udział między innymi w seminarium polsko-indyjskiego biznesu z branży ICT i lotniczo-kosmicznej.

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- My sobie zdajemy sprawę bardzo dokładnie, i Indie, i Polska, z zagrożeń geopolitycznych i z konieczności uniezależnienia się, w możliwym stopniu, jeśli chodzi o surowce i technologie strategiczne [...]. I będziemy współpracowali nad tym, aby Indie, Polska, Europa były bezpieczne i możliwie niezależne od dominujących w tych dziedzinach państw - podkreślił premier Tusk.

- Dziękuję za tę deklarację pana premiera, że Polska może być taką indyjską bramą do współpracy z całą Europą - dodał szef polskiego rządu.

Bezpośrednio po wizycie w Indiach Donald Tusk uda się do Wietnamu.