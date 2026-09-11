Świat Tragiczny pożar dwóch szkół w DRK. Zginęło co najmniej 24 dzieci

Pożar dwóch szkół w Demokratycznej Republice Kongo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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- Śmierć w pożarze poniosło 19 dziewczynek i pięciu chłopców - powiedziała Dunia Masumbuko Bwenge, gubernatorka prowincji Kiwu Południowe, gdzie leży Bukavu. Władze prowincji mianował rebeliancki Ruch 23 Marca (M23), wspierany przez Rwandę.

Lokalni mieszkańcy i przedstawiciele służby zdrowia alarmują, że liczba ofiar śmiertelnych pożaru może jeszcze wzrosnąć - przekazał Reuters.

Pożar dwóch szkół w Demokratycznej Republice Kongo Źródło zdjęcia: Reuters

Przyczyna pożaru nie została dotąd ustalona. Przedstawiciel lokalnych władz Patrice Buduge powiedział agencji AFP, że pożar wybuchł, gdy w szkołach trwały lekcje. Według jego relacji na skutek tłoku doszło do przepychanek i niektóre dzieci straciły przytomność.

Pożar w cieniu konfliktu

Od ponad 30 lat we wschodniej części DRK trwa konflikt między siłami rządowymi a ponad setką rebelianckich grup zbrojnych, z których najpotężniejsza jest M23. Do zaostrzenia się konfliktu doszło w 2025 roku, gdy M23 zajęło główne miasta w regionie - Gomę i Bukavu.

W ubiegłym roku rebelianci wspierani przez około siedem tysięcy żołnierzy armii rwandyjskiej zajęli rozległe obszary dwóch kongijskich prowincji nad jeziorem Kiwu, bogatych w złoża surowców mineralnych, między innymi tantalu, złota, kobaltu, miedzi i litu.

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Kinszasa zarzuca rebeliantom próbę przejęcia kontroli nad kopalinami. Dowództwo M23 zapewniało, że celem kampanii była ochrona ludności Tutsi przed Hutu, którzy schronili się na wschodzie DRK po ludobójstwie w Rwandzie z 1994 roku i dwóch wojnach, które były jego następstwem.