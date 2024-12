"Powiedzieli, że będzie 150 czołgów, było 20. I nic, by nas osłaniać"

1013 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. "Financial Times" przekazał, że w ciągu 10 miesięcy tego roku zdezerterowało więcej ukraińskich żołnierzy niż przez pierwsze dwa lata wojny. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył, że przywrócenie broni jądrowej Kijowowi "nie jest brane pod uwagę". Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Przez 10 miesięcy 2024 roku zdezerterowało więcej ukraińskich żołnierzy, niż w ciągu pierwszych dwóch lat wojny - podał w niedzielę dziennik "Financial Times". Według źródeł brytyjskiej gazety, poborowi uciekają też ze szkoleń za granicą, w tym w Polsce. Gazeta podała przykład z końca października, gdy setki żołnierzy ukraińskiej 123- Brygady samowolnie opuściły pozycje w mieście Wuhłedar i wróciły do domów w obwodzie mikołajowskim. Tam część z nich zorganizowała publiczną demonstrację, domagając się większej ilości broni i amunicji. - Przybyliśmy do Wuhłedaru, mając tylko karabiny automatyczne. Powiedzieli, że będzie 150 czołgów, a było 20. I nic, by nas osłaniać - powiedział anonimowo oficer z 123 Brygady.

> Nowa szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz nowy przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w niedzielę, w pierwszym dniu urzędowania, zjawili się z symboliczną wizytą w Kijowie. "Od pierwszego dnia wojny UE stoi u boku Ukrainy. Od pierwszego dnia sprawowania mandatu potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla narodu ukraińskiego" - napisał Costa, były premier Portugalii, na platformie X. Kallas, była premier Estonii, oświadczyła, że podczas swojej pierwszej wizyty od objęcia urzędu jej "przekaz jest jasny: Unia Europejska chce, aby Ukraina wygrała tę wojnę". "Zrobimy wszystko, co konieczne, aby to osiągnąć" - podkreśliła.

Antonio Costa x.com/eucopresident

> Unijni liderzy spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa na wspólnej konferencji prasowej ogłosił kilka inicjatyw na rzecz Ukrainy. Przekazał, że że jeszcze w tym miesiącu UE wydzieli dla niej dodatkowe 4,5 mld euro wsparcia dla budżetu. - Oprócz tego, zaczynając od przyszłego miesiąca, planujemy przekazywać w ciągu całego roku, co miesiąc 1,5 miliarda euro pomocy - powiedział. Jak wyjaśnił, środki te "pochodzą z dochodów z rosyjskich aktywów i mogą być również wykorzystywane do celów wojskowych". Dodał, że Unia przygotowuje przy tym 15. pakiet sankcji przeciwko Rosji.

> Rosyjska armia w listopadzie tego roku odnotowała najwyższe straty w ludziach na ukraińskim froncie od początku pełnoskalowej inwazji zbrojnej, rozpoczętej w lutym 2022 roku. To 45 720 żołnierzy - poinformował resort obrony w Kijowie, nie precyzując, ilu żołnierzy rosyjskich zginęło, a ilu zostało rannych. Straty wroga w broni i sprzęcie w minionym miesiącu są szacowane na trzy miliardy dolarów - dodano w sprawozdaniu ukraińskiego ministerstwa.

> W niedzielnej rozmowie z telewizją ABC doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan został zapytany o publikację "New York Times", w której gazeta, powołując się na anonimowe zachodnie źródła, zasugerowała, że prezydent Joe Biden przed końcem swojej kadencji będzie chciał przekazać broń jądrową Ukrainie. - Nie jest to brane pod uwagę. To co robimy, to dajemy Ukrainie różne standardowe możliwości, aby mogła efektywnie się bronić i walczyć z Rosjanami, nie dajemy im zdolności nuklearnych - odpowiedział Sullivan.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP