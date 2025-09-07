Siatka przemytników rozbita. Ponad dwie tony kokainy w rękach służb

Prawie półtorej tony kokainy przejęte we Francji i Hiszpanii Źródło: TVN24

Portugalska policja we współpracy ze służbami bezpieczeństwa Hiszpanii rozbiła międzynarodową siatkę przemytników kokainy - przekazała w sobotę lizbońska telewizja CMTV. Według źródeł policyjnych do sobotniego popołudnia przejęto ponad dwie tony kokainy, a także zatrzymano 19 osób wchodzących w skład grupy przestępczej.

Na trop wpadli już w ubiegłym roku

W toku śledztwa ustalono, że gang przerzucał narkotyki transportem morskim w kontenerach z innymi towarami, głównie skórami zwierząt.

Większość ładunków narkotyków trafiała do portugalskich portów, szczególnie Leixoes, a następnie była kierowana do różnych wspólnot autonomicznych Hiszpanii.

W ramach śledztwa dotyczącego grupy przemytników, na której trop natrafiono w 2024 roku, ustalono, że ładunki z transportami towarów, w których ukryta była kokaina, sprowadzane były z inicjatywy kilku portugalskich firm.

