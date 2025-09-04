Logo strona główna
Świat

"Mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi". Świadkowie o tragicznym wypadku kolejki

Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Polka świadkiem wypadku w Lizbonie. "Kolejka wyglądała jak zgniecione pudełko zapałek"
Źródło: TVN24
W pierwszym momencie myślałam, że to jest kwestia zawalenia się budynku - relacjonowała jedna z osób na miejscu tragicznego wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie. W wypadku zginęło 17 osób. Inny świadek zwraca uwagę na to, że pojazd zawsze był zatłoczony, "zwłaszcza w tym sezonie turystycznym".

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę po godzinie 18 na lizbońskiej starówce, kiedy kolejka linowo-terenowa Gloria kursująca pomiędzy dzielnicą Bairro Alto a Placem Restauradores z nieznanych przyczyn wypadła z szyn. Pojazd po uderzeniu w ścianę pobliskiego budynku, uległ całkowitemu zniszczeniu.

Jak podałał portugalski oddział telewizji CNN, w wyniku katastrofy zginęło 17 osób, a 23 pasażerów zostało rannych. Wśród nich byli również obcokrajowcy, jednak władze nie podały ich narodowości i tożsamości. Portugalski rząd ogłosił czwartek dniem żałoby narodowej. Polski resort spraw zagranicznych przekazał, że wśród ofiar oraz poszkodowanych "nie ma obywateli polskich".

Komunikat MSZ po katastrofie kolejki w Lizbonie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Komunikat MSZ po katastrofie kolejki w Lizbonie

"Kolejka wyglądała jak zgniecione pudełko zapałek"

Tragiczne zdarzenie komentowali poruszeni mieszkańcy Lizbony i świadkowie. Wykolejenie kolejki widziała mieszkająca w stolicy Portugalii Zuzanna Jaroszkiewicz, która opowiadała o tym w TVN24. - Usłyszałam ogromny huk, potem bardzo dużo tumanów unoszącego się kurzu. W pierwszym momencie myślałam, że to jest kwestia zawalenia się budynku - wspominała.

Gdy kurz opadł i wyłoniła się z niego przewrócona kolejka "wraz z tłumem osób po prostu zaczęłam tam biec". - Przede wszystkim słuchać było krzyki, ludzie wołali o pomoc. Kolejka wyglądała jak zgniecione pudełko zapałek, tego po prostu nie da się opisać, ona się po prostu rozpadła. Bardzo dużo turystów, bardzo dużo młodych ludzi podbiegło, zaczęło tych ludzi ratować - relacjonowała.

Najpierw jedna kolejka, później druga

O zdarzeniu opowiedział CNN Portugal Bruno Pereira, który przez 10 lat mieszkał niedaleko miejsca, gdzie doszło do wypadku. W tym dniu przebywał tam, aby zobaczyć dom, który kiedyś zamieszkiwał. - Zauważyłem, że tramwaj poniżej nie zatrzymał się dokładnie tam, gdzie powinien. Rozległ się huk, głośny hałas, a tramwaj wypadł z torów i przesunął się o jakieś pół metra na chodnik - relacjonował.

- Kilka sekund później drugi tramwaj (...) nadjechał, był kompletnie niekontrolowany, uderzył w mury, a ludzie krzyczeli - mówił. Następnie - jak mówił - wybuchła panika, a niektórzy świadkowie pobiegli, aby pomóc poszkodowanym.

On sam został na miejscu, ponieważ znajdowali się tam turyści, którzy potrzebowali tłumaczenia na język francuski lub angielski. - Ludzie nie pozwalali nam iść, tylko nas przytulali. Nagle podszedł mały chłopiec z uniesionymi rączkami, prosząc, żeby go podnieść - wspominał.

Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Źródło: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

"Widok, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam"

Yasmin jeździła kolejką Gloria codziennie, ale akurat w tę środę postanowiła iść pieszo. Na miejsce wypadku dotarła, gdy pojazd był już przewrócony. - Ludzie krzyczeli, wiele osób leżało na ziemi, już martwych. Zostałam, żeby pomóc kobiecie, od której czekam na wieści. To widok, jakiego nigdy wcześniej nie widziałam, mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi - powiedziała w rozmowie z CNN Portugal.

Przekazała, że godzina, w której doszło tragedii, to jedna z najbardziej ruchliwych pór dnia, a kolejka "była prawdopodobnie pełna".

O popularnej kolejce Gloria mówiła również Filomena, która nie była świadkiem zdarzenia, ale mieszka niedaleko. - Zawsze jest tam tłoczno, zwłaszcza w tym sezonie turystycznym (...). Jest tak tłoczno, że nie da się kontrolować liczby osób - relacjonowała.

Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

"Jedyne, co mogliśmy zrobić, to zawrócić i biec"

Wcześniejszą wersję Bruno Pereiry potwierdziła Teresa, która również była świadkiem zdarzenia. Jak relacjonowała, pierwsza kolejka "była na końcu trasy i spadła o jakieś półtora metra, co nas zaalarmowało". - Zjeżdżała w dół, straciła hamulce i narobiła głośnego hałasu. Była zatłoczona. Pobiegliśmy, by pomóc - opisywała.

Wtedy - jak przekazała - zobaczyli zjeżdżającą z góry drugą kolejkę, która również zjeżdżała bez hamulców. - Jedyne, co mogliśmy zrobić, to zawrócić i biec na drugą stronę alei - przyznała.

pc

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: PAP, CNN Portugal

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

