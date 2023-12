Gorzki finał świątecznego przyjęcia dla pracowników. Ponad 700 osób zatrutych

Ponad 700 pracowników Airbus Atlantic zatruło się po wyprawionym przez firmę świątecznym przyjęciu - podała francuska Regionalna Agencja do spraw Zdrowia.

Firma Airbus w komunikacie przekazała informację o stu zatrutych osobach. Napisała, że współpracuje ze służbami medycznymi, by zidentyfikować źródło zatruć i zapewnić, by nie powtórzyło się to w przyszłości.