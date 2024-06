Sikorski: Białoruś odpowiedziała w sposób zupełnie niesatysfakcjonujący

Sikorski zwrócił uwagę, że to kolejne kłamstwo Białorusi w sprawie kształtu wzajemnych relacji. - Poprzednio też niezgodnie z prawdą (strona białoruska - red.) twierdziła, że to Polska zerwała umowę o readmisji (procedurach związanych z powrotami osób nielegalnie przebywających na terytorium Unii Europejskiej) - powiedział.

- Sprawdziłem - nieprawda. To Białoruś przestała stosować umowę o readmisji po sankcjach, jakie UE nałożyła na Białoruś po tym, jak Białoruś zmusiła do lądowania w Mińsku europejski samolot przewożący białoruskiego dysydenta Ramana Pratasiewicza - powiedział Sikorski, nawiązując do uprowadzenia samolotu linii Ryanair, który w 2021 roku został zmuszony do lądowania w Mińsku, ponieważ na jego pokładzie znajdował się białoruski dysydent, który następnie został zatrzymany przez białoruskie służby.