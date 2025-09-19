Logo strona główna
Świat

Polityka "na skraju ery ekstremalnej przemocy", Musk "przekracza czerwoną linię"

Marsz "Zjednocz Królestwo" w Londynie
Marsz pod hasłem "Zjednocz Królestwo" w Londynie
Źródło: Reuters
Media w Wielkiej Brytanii, USA i Francji oceniają, że skrajna prawica w Europie importuje ideologię MAGA i buduje narrację o męczeństwie wokół zabójstwa Charlie'go Kirka. "Elon Musk przekracza czerwoną linię, wspierając europejskich ekstremistów" - pisze "Economist".

Podczas sobotniego marszu "Zjednocz Królestwo" w Wielkiej Brytanii wielu protestujących miało T-shirty z wizerunkiem zabitego niedawno skrajnie prawicowego aktywisty ruchu MAGA Charlie'go Kirka.

"Organizatorem protestu był skazany przestępca i skrajnie prawicowy aktywista Tommy Robinson. Elon Musk przekroczył pewną granicę, zwracając się online do tych demonstrantów" - ocenia brytyjski tygodnik "Economist".

Według relacji, Musk mówił do tłumu: "Czy wybierzecie przemoc, czy nie, przemoc przyjdzie po was. Albo będziecie walczyć, albo zginiecie". "Miliarder pielęgnuje swoje więzi z buntowniczymi partiami skrajnej prawicy w całej Europie, licząc na to, że wesprze na starym kontynencie ruch w stylu MAGA" - dodaje "Economist".

Marsz "Zjednocz Królestwo" w Londynie
Marsz "Zjednocz Królestwo" w Londynie
Źródło: Tayfun Salci/PAP/EPA

Make America Great Again (MAGA) to stojący za prezydentem USA Donaldem Trumpem ruch społeczny, nazywany również America First.

Właściciel Tesli powiela i propaguje w Europe niebezpieczną narrację tego ruchu. "Polityka kontynentu zmienia się, ale mamy nadzieję, że mniej katastrofalnie, niż by sobie tego życzył Musk" - pisze tygodnik.

"Propagandowy potencjał" zabójstwa Kirka

"Guardian" zwraca uwagę, że "skrajnie prawicowi politycy w całej Europie wykorzystują zabójstwo Kirka jako dowód na prześladowanie ich formacji, dostrzegli bowiem propagandowy potencjał takiej narracji".

Media zauważają, że opisują do niej opowieści o atakach lewicy i próbach uciszenia prawicowych partii, które miały doprowadzić do śmierci Kirka - aktywisty MAGA i bliskiego współpracownika Donalda Trumpa.

Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Radny śmiał się z "minuty ciszy dla Charliego Kirka"
Poznań
Charlie Kirk
Pracownicy zawieszani i zwalniani za komentarze po śmierci Charliego Kirka
BIZNES
Tyler Robinson
Chcą kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka

- Musimy powstrzymać szerzącą nienawiść lewicę! - oświadczył premier Węgier Viktor Orban. Santiago Abascal z hiszpańskiej skrajnie prawicowej partii Vox powiedział: - Cenzura to dla nich za mało, więc sięgają po morderstwo.

"Le Figaro": przykład idzie z Waszyngtonu

Dziennik "Le Monde" cytuje opinię francuskiego historyka Pierre'a-Marie Delpu, który uważa, że "skrajna prawica prowadzi kampanię mającą stworzyć narrację o męczeństwie, stosowanej wobec niej przemocy, będącej moralnie i społecznie nie do zaakceptowania, a także spiskach i prześladowaniach, które mają jednego sprawcę: lewicę".

"Guardian" pisze, że niektórzy europejscy politycy "w rozbrajający sposób nie kryją się ze swym biznesowym kapitalizowaniem" śmierci Kirka. Damien Rieu, doradca wiceszefowej francuskiej narodowo-konserwatywnej partii Reconquete Marion Marechal, siostrzenicy Marine Le Pen, powiedział: - Nie powinniśmy się wstydzić upolityczniania śmierci (Kirka), czy też wykorzystywania tragedii w dobrym celu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

"Le Figaro" przypomina, że przykład idzie z Waszyngtonu, gdzie administracja Trumpa "rozpoczyna prześladowania" po zabójstwie Kirka. Jeden z najbliższych doradców prezydenta i najbardziej sprawczy członek jego administracji Stephen Miller oznajmił, że śmierć ta została spowodowana przez "szeroki ruch krajowego terroryzmu, a rząd skieruje całą swą wściekłość przeciw zorganizowanej kampanii, która doprowadziła do tego zabójstwa".

"Guardian" w artykule redakcyjnym, który opublikował po śmierci Kirka, przypomniał, że sam Trump podgrzewał atmosferę po tym zabójstwie, a wcześniej "normalizował agresywne ataki na oponentów". Przytoczył też opinię dyrektora amerykańskiego ośrodka Projekt ds. Bezpieczeństwa i Zagrożeń Robert Pape'a, który ostrzega, że polityka "znalazła się być może na skraju ery ekstremalnej przemocy".

Maciej Berek

TVN24 HD
Maciej Berek
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tayfun Salci/PAP/EPA

Wielka BrytaniaUSAFrancjaElon Musk
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica