Jak napisał w piątek portal Politico, wygląda na to, że we wpisie na platformie X polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wykazuje pewne podobieństwo między źle ocenianym występem prezydenta USA Joe Bidena w przedwyborczej debacie a upadkiem Cesarstwa Rzymskiego.

We wpisie w języku angielskim szef polskiego MSZ nawiązał do postaci Marka Aureliusza, pisząc, że był to "wielki cesarz", ale "spartaczył swoją sukcesję", przekazując władzę synowi Kommodusowi, którego "katastrofalne rządy zapoczątkowały upadek Rzymu". "Ważne, by dobrze rozegrać swoje zejście ze sceny" - skwitował.