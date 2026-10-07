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Świat

Po doniesieniach o dżumie wzmacniają kontrole na granicach

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Dwaj cudzoziemcy z odmową wjazdu do Polski (zdj. ilustracyjne)
Donald Trump zapowiada rozmowę z Władimirem Putinem. Po doniesieniach o dżumie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Graniczna
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Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i Mongolia informują o środkach ostrożności na swoich granicach w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. To pokłosie niepotwierdzonych doniesień o dżumie w Rosji.

Ministerstwo Zdrowia Kazachstanu poinformowało, że jest świadome doniesień z Irkucka, uważnie śledzi sytuację i zarządziło zaostrzenie kontroli na przejściach granicznych - podaje "The Times of Central Asia". Resort zdrowia podał, że - jak dotąd - nie wykryto osób z objawami ani podejrzeniem choroby, która wskazywałaby na dżumę. Ryzyko, że choroba ta dotrze do Kazachstanu oceniono jako niskie.

Doniesienia w sprawie dżumy. Monitoring na granicach

Władze sąsiadującej z Rosją Mongolii poinformowały o zleceniu "środków zapobiegawczych" i "monitoringu" na granicy. "Mimo że zagrożenie jest niewielkie, ministerstwo zdrowia poleciło odpowiednim instytucjom podjęcie środków zapobiegawczych i prowadzenie stałego monitoringu i nadzoru sanitarnego w celu zapobieżenia potencjalnym zagrożeniom" - oznajmił resort w komunikacie.

Także władze Uzbekistanu, który nie ma bezpośredniej granicy z Rosją, poinformowały o wzmocnionej kontroli na wszystkich przejściach granicznych i prewencyjnym badaniu przybywających zza granicy. O działaniach poinformowała służba prasowa Komitetu Dobrobytu Sanitarno-Epidemiologicznego i Zdrowia Publicznego.

W Kirgistanie Ministerstwo Zdrowia poinformowało natomiast o wzmocnieniu działań profilaktycznych i kontroli na przejściach granicznych. Sprawdzane są osoby, pojazdy i ładunki, co ma zapobiec ewentualnemu sprowadzeniu choroby.

"Lekarze do końca myśleli, że to covid". W Rosji znikają wpisy o dżumie
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"Lekarze do końca myśleli, że to covid". W Rosji znikają wpisy o dżumie

Tatiana Serwetnyk

Śmierć laborantki w Rosji

W piątek 28-letnia Daria Szipiłowa z Instytutu Badań nad Dżumą w rosyjskim Irkucku na Syberii zmarła w szpitalu na zapalenie płuc. Według wcześniejszych doniesień lokalnych mediów 25 września kobieta rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.

Po śmierci laborantki 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą kobietą, zostały poddane kwarantannie - informowały rosyjskie media. Władze w kraju oświadczyły, że nie znalazły żadnych dowodów na to, że jej choroba była spowodowana przez którykolwiek z patogenów, z którymi laborantka miała kontakt w pracy. 

Moskwa nie odpowiedziała na podstawowe pytania WHO, dotyczące tego przypadku, w tym na pytanie, jakie badania zostały przeprowadzone. Szef organizacji zaapelował do Rosji o transparentność. Tymczasem prezydent USA Donald Trump przekazał, że ma zaplanowaną rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat śmierci pracownicy instytutu w obwodzie irkuckim.

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Niepokojące wieści z Rosji. Komisja Europejska: znamy doniesienia

Redagował AM

Źródło: PAP, The Times of Central Asia, tvn24.pl
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Tagi:
RosjaKazachstanKirgistanUzbekistanZdrowie
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