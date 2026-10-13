Świat Pluskwy pogryzły pasażerów samolotu do Rzymu Oprac. Ewa Żebrowska |

Przechwycili 100 tysięcy karaczanów Źródło wideo: Australian Government Handout/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Mack Barrie/Shutterstock

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Podróż samolotem bywa stresująca nawet w najlepszych okolicznościach, a wyobraźmy sobie, że dochodzi do tego jeszcze problem pluskiew - relacjonuje australijski portal ABC. Z inwazją tych owadów zmagać mieli się pasażerowie piątkowego lotu z Perth do Rzymu, trwającego niemal 17 godzin.

Pluskwy to owady żywiące się krwią. Ich ugryzienia wywołują podrażnienie i świąd. Entomolog Stephen Doggett, z którym rozmawiała stacja ABC twierdzi, że gdy już znajdą się na pokładzie, to trudno ich uniknąć. Pasażerom podawano leki przeciwhistaminowe łagodzące swędzenie po ukąszeniach, ale zapasy środków szybko się wyczerpały - relacjonuje stacja.

Rzecznik linii Qantas przekazał, że problem z uciążliwymi owadami wykryto "na niewielkiej liczbie foteli w klasie ekonomicznej", a obsługujący lot Boeing 787 Dreamliner został tymczasowo wycofany z eksploatacji w celu przeprowadzenia "gruntownego czyszczenia". Sobotni lot z Rzymu do Perth odwołano. Przewoźnik zapewnił podróżnym zakwaterowanie oraz przebukował bilety.

Skąd pluskwy na pokładzie

Michelle Power, parazytolog z Uniwersytetu Macquarie w rozmowie z "Guardianem" stwierdziła, że "najprawdopodobniej" dostały się na pokład samolotu w czyimś bagażu lub na ubraniu pasażera. - Te owady nie latają. Bez samolotów nie mogłyby się tak przemieszczać - skomentowała żartobliwie.

Pluskwy coraz częstszym problemem w hotelach i mieszkaniach (zdj. ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Dodała, że lubią ciemne zakamarki i przyciąga je zapach odzieży. Mogą dostać się do bagaży np. w hotelu. Skomentowała też, że problem pluskiew "ma dwa oblicza". Dotyczy zarówno osób zamożnych, które dużo podróżują, jak i osób mniej zamożnych, których nie stać na środki owadobójcze.

Inny ekspert w rozmowie z australijską stacją ABC stwierdził, że pluskwy "prawdopodobnie znajdowały się w samolocie już od pewnego czasu". Ocenił, że po prostu teraz zostały wykryte. - Są niezwykle trudne do usunięcia, ponieważ wykazują dużą odporność na środki owadobójcze i należą do najbardziej odpornych owadów na świecie - dodał. Zwalczanie pluskiew bywa trudne i kosztowne, ponieważ potrafią one przez długi czas ukrywać się w szczelinach, nie potrzebując w tym czasie pożywienia.

Redagowała AZ