Świat Planował zamach na Donalda Trumpa. Usłyszał wyrok Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Porażka republikanów w wyborach w USA. Będą konsekwencje? Źródło wideo: TVN24/ "Fakty po południu" Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

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47-letni Asif Merchant za winnego próby dokonania aktu terroryzmu i morderstwa na zlecenie uznany został już w marcu. We wtorek w sądzie federalnym w Brooklynie w Nowym Jorku usłyszał wyrok - 330 miesięcy pozbawienia wolności. To 27,5 roku.

Asif Merchant Źródło zdjęcia: Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Według prokuratorów Merchant początkowo podróżował do Iranu w celach religijnych. W 2022 roku został przedstawiony agentowi IRGC i zrekrutowany. Następnie odwiedził Iran 15 razy, gdzie przeszedł szkolenie prowadzone przez irańskich agentów. Podczas procesu mężczyzna sam przyznał, że dobrowolnie wstąpił do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i został agentem irańskiego wywiadu.

Ostatecznie powierzono mu misję dokonania zamachu w ramach zemsty za zabicie dowódcy sił specjalnych IRGC, gen. Kasema Sulejmaniego w 2020 roku. W kwietniu 2024 roku Merchant wylądował w USA, aby zrealizować swój plan.

Plan zabójstwa amerykańskich urzędników

W przyjeździe do Stanów Zjednoczonych Merchant w imieniu IRGC znalazł i opłacił płatnych zabójców, którzy mieli zabić amerykańskich urzędników państwowych. Zapłacił im 5000 dolarów jako zaliczkę.

Celem niedoszłego zamachowca miał być Donald Trump, za którego prezydentury Sulejmani został zabity. Potencjalny plan także miał obejmować ówczesnego prezydenta Joe Bidena i byłą ambasadorkę przy ONZ Nikki Haley. Wszyscy troje byli wówczas kandydatami na prezydenta USA.

Plan się nie powiódł, ponieważ płatni zabójcy, których zamierzał wynająć, w rzeczywistości okazali się agentami FBI działającymi pod przykryciem. Ostatecznie Merchant został aresztowany w Richmond w Teksasie 12 lipca 2024 roku, tuż przed wyjazdem na lotnisko w celu opuszczenia USA.