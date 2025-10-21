Logo strona główna
Świat

Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Zełenski: wierzymy w USA i wierzymy prezydentowi Trumpowi
Źródło: Reuters
Przedstawiciele państw europejskich i Ukraina przygotowują 12-punktowy plan zakładający zakończenie wojny - przekazała we wtorek agencja Bloomberg. Przewiduje on rolę dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jak podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, plan zakłada zatrzymanie działań wojennych na obecnej linii frontu i utworzenie rady pokojowej nadzorującej implementację rozwiązań. Zasiadłby w niej Donald Trump.

Ile Ukrainy zdołali zająć Rosjanie. Linia frontu na mapie
Ile Ukrainy zdołali zająć Rosjanie. Linia frontu na mapie

Maciej Michałek, Maciej Wacławik

Plan na zakończenie wojny w Ukrainie

Ukraina miałaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na powojenną odbudowę i przyspieszoną ścieżkę dołączenia do Unii Europejskiej. Ponadto plan przewiduje powrót wszystkich deportowanych w głąb Rosji ukraińskich dzieci i wymianę jeńców wojennych.

Obie strony konfliktu miałyby też rozpocząć negocjacje na temat administrowania okupowanymi przez Rosję ukraińskimi terenami. Według źródeł Bloomberga, Europa i Ukraina w takim wypadku nie uznałyby okupacji za legalną.

W zamian stopniowo znoszone byłyby nałożone na Rosję sankcje, ale zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy.

Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos

Będzie spotkanie spotkanie w Waszyngtonie?

Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację Trumpa.

Według doniesień "Financial Timesa" i "Washington Post", Trump w piątek 17 października miał naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by zgodził się oddać resztę obwodu donieckiego Rosji, ostrzegając, że w przeciwnym wypadku Ukraina zostanie zniszczona. Ostatecznie Trump poparł jednak publicznie wezwanie do zawieszenia broni na obecnej linii frontu.

We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości.

Piotr Marciniak

Piotr Marciniak
Autorka/Autor: sz/ft

Źródło: Bloomberg, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shawn Thew/PAP/EPA

UkrainaWojna w UkrainieEuropaDonald Trump
