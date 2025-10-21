Plan na zakończenie wojny. Media: Europa i Ukraina przygotowują 12 punktów

Zełenski: wierzymy w USA i wierzymy prezydentowi Trumpowi Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podała agencja Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, plan zakłada zatrzymanie działań wojennych na obecnej linii frontu i utworzenie rady pokojowej nadzorującej implementację rozwiązań. Zasiadłby w niej Donald Trump.

Plan na zakończenie wojny w Ukrainie

Ukraina miałaby otrzymać gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na powojenną odbudowę i przyspieszoną ścieżkę dołączenia do Unii Europejskiej. Ponadto plan przewiduje powrót wszystkich deportowanych w głąb Rosji ukraińskich dzieci i wymianę jeńców wojennych.

Obie strony konfliktu miałyby też rozpocząć negocjacje na temat administrowania okupowanymi przez Rosję ukraińskimi terenami. Według źródeł Bloomberga, Europa i Ukraina w takim wypadku nie uznałyby okupacji za legalną.

W zamian stopniowo znoszone byłyby nałożone na Rosję sankcje, ale zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos

Będzie spotkanie spotkanie w Waszyngtonie?

Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację Trumpa.

Według doniesień "Financial Timesa" i "Washington Post", Trump w piątek 17 października miał naciskać na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by zgodził się oddać resztę obwodu donieckiego Rosji, ostrzegając, że w przeciwnym wypadku Ukraina zostanie zniszczona. Ostatecznie Trump poparł jednak publicznie wezwanie do zawieszenia broni na obecnej linii frontu.

We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości.

OGLĄDAJ: "Fakty po Faktach" w TVN24 i TVN24+