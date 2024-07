Pisali egzaminy, budynek szkoły runął

- Większość ofiar miała od 10 do 13 lat - powiedział Nurudeen Hussaini Magaji z Czerwonego Krzyża w nigeryjskim stanie Plateau. Uczniowie klas wyższych pisali w piątkowe przedpołudnie egzaminy semestralne, kiedy dwupiętrowy budynek niespodziewanie runął. Na miejsce skierowano policję i wojsko, tłumnie nadciągnęli też okoliczni mieszkańcy, z których wielu dołączyło do akcji ratunkowej.

Przyczyna tragedii

Jak zauważyła gazeta "New York Times", to właśnie w Nigerii najczęściej na kontynencie afrykańskim dochodzi do podobnych katastrof budowlanych. Zgodnie z raportem, opublikowanym przed miesiącem przez grupę promującą bezpieczne praktyki budowlane Building Collapse Prevention Guild, w ciągu ostatnich 40 lat w Nigerii runęło ponad 600 budynków. Tylko w tym roku doszło już do 22 katastrof budowlanych.