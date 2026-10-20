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WARTO WIEDZIEĆ

Szczyt Trump-Putin-Xi, zatrzymanie w sprawie szpiegostwa, incydent z udziałem prokuratora

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Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Trump: pora, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy zamiast Zełenskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
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Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga w sprawie wojny w Ukrainie. Polskie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o szpiegostwo. Prokurator związany ze Zbigniewem Ziobrą miał wejść w nocy do mieszkania obcego mężczyzny i przyglądać się mu, gdy ten brał prysznic. Zobacz, co jeszcze warto wiedzieć we wtorek, 20 października.

Media o możliwym szczycie Trump-Putin-Xi w sprawie Ukrainy

Władimir Putin miał zaproponować Donaldowi Trumpowi szczyt z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga w sprawie wojny w Ukrainie - donosi "Wall Street Journal", powołując się na byłego rosyjskiego funkcjonariusza wywiadu.

Korespondentka telewizji News Nation z Białego Domu Hannah Brandt nawiązała do ustaleń dziennika we wpisie na platformie X. "W związku z doniesieniami, że prezydent Putin proponuje zorganizowanie trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta Trumpa i prezydenta Xi, oto przypomnienie, którzy zagraniczni przywódcy są obecnie upamiętnieni przy drzwiach Sali Palmowej w Białym Domu" - napisała Hannah Brandt w poniedziałek.

Trump zapytany o szczyt z udziałem Putina i Xi, odpowiedział, że spotkałby się z nimi, "jeśli tylko mógłby w jakikolwiek sposób przyczynić się do zakończenia wojny, niezależnie od tego, czy ktoś jeszcze byłby obecny". Podkreślił, że jest otwarty na trójstronne spotkanie ze swoimi odpowiednikami z Rosji i Chin przede wszystkim w kontekście rozmów o denuklearyzacji.

Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Zatrzymanie podejrzanego o szpiegostwo

Służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o szpiegostwo. To 31-letni słuchacz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ma podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie.

Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - W sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje instalacje w Wojsku Polskim - powiedział.

Incydent z udziałem prokuratora związanego z Ziobrą

Prokurator Andrzej Golec, były prezes stowarzyszenia Ad Vocem skupiającego prokuratorów związanych ze Zbigniewem Ziobrą, wszedł w nocy do mieszkania obcego mężczyzny i miał przyglądać się mu, gdy ten brał prysznic - wynika z informacji tvn24.pl.

Gdy na miejscu pojawili się policjanci, mężczyzna najpierw wyjaśniał im, że szukał mieszkania koleżanki, a następnie, że mieszkania znajomych. Badanie alkomatem wykazało, że w wydychanym powietrzu ma 0,3 miligrama (ok. 0,63 promila).

Nowe informacje w sprawie zatrzymania mężczyzny na Marszałkowskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę interwencji policjantów na Marszałkowskiej w Warszawie. Piotr W. jest podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszki podczas próby wylegitymowania.

TVP Info pokazało nagranie sprzed tego incydentu, gdzie widać mężczyznę na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Był też po drugiej stronie ogrodzenia (na terenie TK), w pobliżu prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Prezydent o sędziach i reakcja Żurka

Prezydent Karol Nawrocki wręczył kilkadziesiąt nominacji sędziowskich i asesorskich. Podczas uroczystości stwierdził, że nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta RP.

Do wypowiedzi prezydenta odniósł się w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zarzucił prezydentowi celowe wprowadzanie w błąd w kwestii zasad powoływania sędziów.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Donald TrumpPolicjaKarol NawrockiWaldemar ŻurekWładimir PutinXi JinpingNajważniejsze informacje
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