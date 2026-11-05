Świat Pete Hegseth może stracić stanowisko? Deklaracja Donalda Trumpa Oprac. Justyna Sochacka |

Porażka republikanów w wyborach w USA. Będą konsekwencje? Źródło wideo: TVN24/ "Fakty po południu" Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

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Jak przekazał reporter ABC Jon Karl, który rozmawiał z Trumpem telefonicznie, prezydent USA oznajmił, że "ma w pełni zamiar zatrzymać" Hegsetha na czele resortu wojny. Przyznał jednocześnie, że odbiera telefony od osób niezadowolonych z szefa Pentagonu. - Dzwonią do mnie w jego sprawie. Ale nie rozumiem dlaczego - powiedział.

Przyznał też, że łatwiej byłoby zatwierdzić nowego ministra jeszcze w obecnej kadencji Kongresu, zanim demokraci przejmą większość w Senacie w styczniu.

Pete Hegseth Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Media: Donald Trump miał wypytywać doradców w sprawie Pete'a Hegsetha

Telewizja CBS doniosła w środę, że jeszcze podczas nocy wyborczej we wtorek prezydent wypytywał doradców, czy powinien zdymisjonować Hegsetha. Według stacji jego potencjalnym następcą miałby być odchodzący gubernator Florydy i były rywal Trumpa w prezydenckich prawyborach Ron DeSantis.

DeSantis w środę ostro skrytykował polityków swojej partii za ich postawę w przegranej kampanii wyborczej, uznając wybory za "wydarzenie na miarę politycznego wymarcia". Krytykował również polityków, którzy handlują akcjami, mając dostęp do wrażliwych informacji. Jednym z takich polityków jest sam prezydent, choć DeSantis nie wymienił go z nazwiska.

Pytany w środę przez dziennikarzy o sprawę Hegsetha, Trump powiedział, że nie zamierza go zwolnić i że wykonuje świetną pracę. Ale gdy zapytano go o potencjalny scenariusz, w którym Hegseth zostałby powołany do Senatu na miejsce odchodzącej Marshy Blackburn, która zostanie nowym gubernatorem Tennessee, prezydent uznał, że gdyby szef Pentagonu to zrobił, "byłby bardzo popularny".

Zapowiedź ponownego wniosku o impeachment Pete'a Hegsetha

W środę ustępujący republikański kongresmen Thomas Massie zapowiedział, że ponownie złoży wniosek o impeachment Hegsetha w związku z wojną z Iranem. Według doniesień między innymi Politico, poprzeć go może szereg jego kolegów partyjnych. Massie złożył podobny wniosek jeszcze we wrześniu, jednak w reakcji na to przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przedwcześnie zakończył sesję i wysłał kongresmenów do swoich okręgów na czas kampanii wyborczej, zanim Izba miała nad wnioskiem zagłosować. Kongresmeni wrócą do Waszyngtonu w przyszłym tygodniu.

Wniosek zostanie też poparty przez demokratów. Lider partii w Izbie i prawdopodobny przyszły przewodniczący Hakeem Jeffries zapytał w czwartek retorycznie: "Dlaczego Pete Hegseth wciąż tu jest?"

Spekulacje wokół przyszłości szefa Pentagonu pojawiają się na tle dotkliwej wyborczej porażki republikanów. W środę wiceprezydent J.D. Vance wprost stwierdził, że wojna z Iranem była przyczyną klęski partii, co było interpretowane między innymi przez "Wall Street Journal" jako próbę odcięcia się od polityki prezydenta i start jego kampanii na prezydenta w 2028 roku.

Trump powiedział, że "w dużej mierze zgadza się" z oceną Vance'a, lecz odnosząc się do jego potencjalnej kandydatury, odparł, że nie wie, czy będzie startował. Dodał, że o partyjną nominację może ubiegać się wiele osób.