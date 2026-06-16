Świat Węgrzy zmienili konstytucję, ustalili limit kadencji premiera Oprac. Adam Styczek |

Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: Zoltan Mathe/PAP/EPA

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Za przyjęciem zmian zagłosowało 135 deputowanych, 50 było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Poprawka wymagała większości dwóch trzecich głosów w parlamencie i wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu. Rządząca partia Tisza posiada w parlamencie 141 z 199 mandatów.

Wprowadzenie zmian było jedną z obietnic, jakie w trakcie kampanii wyborczej złożył urzędujący premier Węgier Peter Magyar. "Parlament właśnie ją uchwalił. Od teraz premier na Węgrzech może pełnić urząd maksymalnie przez dwie kadencje, czyli osiem lat" - napisał Maygar na platformie X.

Parliament has just passed it.

From now on, in Hungary, a Prime Minister may serve a maximum of two terms, or eight years. https://t.co/EvLXFq4CDR — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 15, 2026 Rozwiń Źródło: X

Koniec długich rządów Orbana

W założeniu ma to uniemożliwić sytuację, w której rządy w przyszłości mogłyby być sprawowane tak długo, jak w przypadku Viktora Orbana, który pełnił funkcję szefa rządu nieprzerwanie przez 16 lat.

Po wprowadzeniu zmian nie będzie mógł ponownie sprawować funkcji premiera - wskazała agencja Reutersa. Viktor Orban sprawował stanowisko premiera Węgier w latach 1998–2002, a następnie nieprzerwanie od roku 2010 do zaprzysiężenia rządu Tiszy w maju.

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