Węgrzy zmienili konstytucję, ustalili limit kadencji premiera
Za przyjęciem zmian zagłosowało 135 deputowanych, 50 było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Poprawka wymagała większości dwóch trzecich głosów w parlamencie i wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu. Rządząca partia Tisza posiada w parlamencie 141 z 199 mandatów.
Wprowadzenie zmian było jedną z obietnic, jakie w trakcie kampanii wyborczej złożył urzędujący premier Węgier Peter Magyar. "Parlament właśnie ją uchwalił. Od teraz premier na Węgrzech może pełnić urząd maksymalnie przez dwie kadencje, czyli osiem lat" - napisał Maygar na platformie X.
Koniec długich rządów Orbana
W założeniu ma to uniemożliwić sytuację, w której rządy w przyszłości mogłyby być sprawowane tak długo, jak w przypadku Viktora Orbana, który pełnił funkcję szefa rządu nieprzerwanie przez 16 lat.
Po wprowadzeniu zmian nie będzie mógł ponownie sprawować funkcji premiera - wskazała agencja Reutersa. Viktor Orban sprawował stanowisko premiera Węgier w latach 1998–2002, a następnie nieprzerwanie od roku 2010 do zaprzysiężenia rządu Tiszy w maju.