Parlament Europejski potępił zbrodnie popełnione przez najemników z Grupy Wagnera

Parlament Europejski w przyjętej w czwartek rezolucji potępił zbrodnie popełnione przez najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera i powiązanych z nią prywatnych jednostek wojskowych. Deputowani wezwali wszystkie kraje korzystające z usług grupy do zerwania wszelkich więzi z organizacją.

Parlament Europejski w sprawie Grupy Wagnera

Ponadto rezolucja wzywa wszystkie kraje korzystające z usług Grupy Wagnera i jej filii, zwłaszcza Republikę Środkowoafrykańską, do zerwania wszelkich więzi z tą organizacją i jej pracownikami. Wzywa też Komisję Europejską do dopilnowania, aby fundusze UE w żadnych okolicznościach nie mogły być wykorzystywane do finansowania prywatnych firm wojskowych, które znane są z łamania praw człowieka.