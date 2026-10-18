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Świat

Papież zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego po przebytej operacji

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Papież Leon XIV w oknie Pałacu Apostolskiego po wyjściu ze szpitala
Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych z okna Pałacu Apostolskiego po przebytej operacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Angelo Carconi/PAP/EPA
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Leon XIV, który przeszedł kilka dni temu operację, pokazał się wiernym w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie. Podziękował tym, którzy się za niego modlili, oraz personelowi Polikliniki Gemelli, gdzie usunięto mu guzek z płuca.

Papież zwrócił się po raz pierwszy w niedzielę do wiernych po pobycie w szpitalu, gdzie usunięto mu we wtorek nowotwór płuca. Na spotkanie z papieżem w Watykanie przybyły tysiące osób, które powitały go entuzjastycznie. Mówił silnym głosem. Był wyraźnie w dobrej formie i zadowolony ze spotkania.

Leon XIV powiedział wiernym wśród braw: - Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w tych dniach modlili się za mnie. Czułem naprawdę wasze wsparcie. Dziękuję. Szczególne uznanie wyrażam lekarzom, pielęgniarzom i całemu personelowi Polikliniki Gemelli.

Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych po wyjściu ze szpitala
Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych po wyjściu ze szpitala
Źródło zdjęcia: Angelo Carconi/PAP/EPA

- To doświadczenie sprawiło, że poczułem w sposób szczególny bliskość z tymi, którzy zmagają się z chorobą i stanem niemocy. Po przejściu tej delikatnej fazy, jak wiecie, wznowię stopniowo moją aktywność, zawsze z pomocą Boga i waszych modlitw. Dziękuję ponownie, dziękuję wszystkim - podkreślił papież.

W niedzielę 11 października podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie papież poinformował o wykryciu u niego guzka w płucu. We wtorek przybył do szpitala i tego samego dnia poddał się operacji usunięcia nowotworu. Badanie potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca.

Leon XIV: Królestwo Boga wymaga życia bez kompromisów

Tematem papieskich rozważań przed południową modlitwą Anioł Pański były słowa Jezusa z Ewangelii: "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga".

Leon XIV podkreślił: - Jego Królestwo nie uchyla ludzkich obowiązków ani odpowiedzialności. Wymaga jednak życia bez kompromisów, wolnego od niegodziwych ambicji i niesprawiedliwych interesów, tak aby ponad wszystko przedkładać Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość.

- Właśnie taki jest profil tego, kto "oddaje cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga": jest prawdomówny, nie kieruje się bojaźliwą uległością ani hipokryzją, jest wolny, by czynić dobro. Prośmy Pana, aby pomagał nam być takimi - mówił papież.

Źródło: PAP
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Tagi:
Papież Leon XIVWatykanKościół katolickiRzym
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